Estado promove maior programa de valorização da gastronomia na região de Campinas

O maior programa de valorização da gastronomia paulista está sendo promovido pelo Governo do Estado em Campinas nesta semana. Até o próximo sábado (22), o Sabor de São Paulo tem ações com o melhor da culinária, visitas a restaurantes típicos, aulas com chefs premiados, capacitação para todo o setor e viagens com a imprensa. O evento é feito pela Secretaria de Turismo e Viagens em parceria com o Mundo Mesa, núcleo de inteligência em gastronomia, e o Senac.

“É uma grande realização para o turismo paulista contemplar as riquezas gastronômicas de 35 municípios integrantes do Sabor de São Paulo, incluindo Campinas e cidades da região diretamente ligadas a esta ação e poder divulgar toda essa diversidade de sabores para o público”, afirma Roberto de Lucena, secretário estadual de Turismo e Viagens.

Ao todo, serão dez semanas de evento em cada uma das rotas gastronômicas reconhecidas pelo Governo do Estado, com ações que irão aquecer a economia em 28 regiões turísticas paulistas. Após passar por Campinas, o Sabor de São Paulo será promovido em Ribeirão Preto, Registro, Araçatuba, Campos do Jordão, São Carlos, Santos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Marília, além da capital.

“O Sabor de São Paulo divulgará a diversidade gastronômica, a cultura e a história paulista, por meio dos mais emblemáticos produtores e restaurantes, envolvendo 240 cidades”, destacou o secretário.

Agenda

A abertura da 1ª edição do Sabor de SP 2023 aconteceu no último domingo (16) com o deslocamento de cinco jornalistas por municípios que integram a rota gastronômica de Campinas: Circuito das Frutas, Circuito das Águas, Bem Viver e Roteiro dos Bandeirantes (https://www.sppratodos.com.br/cultura-gastronomia/frutas-aguas-flores). O grupo percorreu vinícolas, queijarias, alambiques, restaurantes, fazendas e outras propriedades rurais.

Nesta sexta-feira (21), no Senac Campinas, produtores rurais e empresários do setor participam de uma série de capacitações, além de uma aula-show com a chef Carole Crema, que também é madrinha da rota.

A semana da gastronomia termina no dia 22 com um festival aberto ao público, também no Senac Campinas, das 11h às 17h, com entrada grátis. O evento vai reunir dez produtores artesanais e cinco restaurantes que levarão os destaques da culinária regional aos visitantes.

Cada edição do Sabor de São Paulo incluirá viagens com a participação de jornalistas e influencers especializados em turismo, capacitações ligadas ao setor, apresentação das ações do Governo do Estado, interação com agentes públicos e privados locais e uma grande celebração com um festival gastronômico aos finais de semana, com entrada gratuita.

O Sabor de São Paulo tem apoio de instituições como Sebrae, Faculdade Evangélica de São Paulo (Faesp), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado (Aprecesp), Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado (Amitesp), prefeituras e Campinas e Região Convention & Visitors Bureau. O programa será promovido até março de 2024.

Gabinete Itinerante

Também nesta sexta, o Gabinete Itinerante da Secretaria de Turismo e Viagens terá a apresentação das principais ações e programas da pasta e atendimento técnico a gestores municipais. O atendimento a prefeitos, secretários municipais e jornalistas será feito das 14h30 às 16h30, no Senac Campinas.

“O gabinete itinerante nos aproxima dos municípios, traz agilidade e eficiência, promovendo a descentralização da atividade turística”, afirma o secretário Roberto de Lucena.

Confira o calendário dos Festivais Gastronômicos Sabor de São Paulo:

? Campinas – 22/07

? Ribeirão Preto – 12/08

? Registro – 26/08

? Araçatuba – 23/09

? Campos do Jordão – 07/10

? São Carlos – 11/11

? Santos – 25/11

? São Paulo – 10/12

? Presidente Prudente – 27/01

? São José do Rio Preto – 24/02

? Marília – 23/03