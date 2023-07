Parceria com Wet´n Wild e atividades divertidas movimentam as férias de julho no Cyan Resort by Atlantica

Ainda há tempo para aproveitar as férias escolares com toda família nos próximos finais de semana de julho no Cyan Resort by Atlantica. Situado em Itupeva (SP), a 45 minutos da capital paulista, o resort está com uma programação especial focada nas festividades julinas e ainda dará o um ingresso por família para o Wet´n Wild.

O Wet´n Wild, que está localizado em frente ao resort, apresenta no mês de julho o “Férias Iluminadas”, um show de luzes com mais de 1 milhão de lâmpadas e efeitos especiais para todas as idades. O parque ainda é palco de várias apresentações, entre corais, mágicas, artes circenses e música.

Já no Cyan Resort by Atlantica, os arraiás acontecem em todos os sábados do mês de julho, com decoração especial, quitutes típicos, atividades lúdicas, touro mecânico e brincadeiras de antigamente, com destaque para esconde-esconde, pega-pega, atividades ao ar livre e jogos noturnos com desafios exclusivos para adolescentes.

Os hóspedes também poderão curtir a fogueira com marshmallow, brincadeira de torta na cara (opcional), festa do pijama, campeonato de jogos e esportes, atividades na piscina, passeio com o mascote Tixa e seus amigos, e ainda atividades gastronômicas, incluindo oficina mini chef.

A incrível área de lazer do Cyan Resort by Atlanticaconta com mais de 5.300 m², abrigando três piscinas climatizadas (adultos e infantil), parque aquático, bar molhado, praia artificial, kids club & espaço baby, salão de jogos e quadras de beach tennis. E a equipe de recreação e a Turma do Tixa, mascote do Cyan, prometem divertir os hóspedes por faixa etária.

O resort funciona em sistema de pensão completa com café da manhã, almoço e jantar incluídos, assim como as bebidas não-alcoólicas durante as refeições. Aos finais de semana e feriados é disponibilizado transfer cortesia para os parques Wet´n Wild e Hopi Hari e para o Outlet Premium e o Shopping SerrAzul. Cortesia para duas crianças de até 12 anos na mesma acomodação dos pais.

No mês de julho há valores promocionais para compras no site do resort, e aos finais de semana os pacotes são com mínimo de 2 noites, ressaltando que as tarifas incluem pensão completa com bebidas não alcoólicas (água, suco e refrigerante) durante as refeições.

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

e-mail: [email protected]

Site: cyanresort.com.br

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo.