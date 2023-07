Apresentações circenses no Teatro Adamastor encantam crianças durante o Férias nos CEUs

Crianças participantes do projeto Férias nos CEUs tiveram a oportunidade de se maravilhar com a magia do mundo do circo com as apresentações que aconteceram na última quarta (19), quinta (20) e nesta sexta-feira (21) no Teatro Adamastor. O encerramento do projeto contou com uma apresentação da Cia. Circo Viver com Arte, um espetáculo cheio de acrobacias, malabarismo, palhaçada e muita diversão.

O espetáculo integrou a programação do projeto Férias nos CEUs e no Cemear, com atividades recreativas e gratuitas para crianças de quatro a 12 anos com o tema Direito de Brincar: Explorar a Imaginação por meio da Linguagem.

O passeio ao teatro envolveu o público infantil dos CEUs Ottawa-Uirapuru, Jardim Cumbica, São Domingos, Presidente Dutra, Jardim Rosa de França, Continental, Paraíso-Alvorada, Parque São Miguel, Vila São Rafael, Bambi, Pimentas e Bonsucesso, além do Cemear e do Cemea Chico Mendes.

A cada movimento de tirar o fôlego, a plateia ria e se encantava com os truques circenses produzidos com muita habilidade pelos artistas. “Achei muito animada a apresentação, principalmente a parte do palhaço, que era muito engraçado, e gostei muito do malabarismo também”, contou Matheus Amaral dos Santos, de 11 anos, aluno da EPG Hamilton Félix de Souza, escola anexa ao CEU Jardim Cumbica.

O projeto Férias nos CEUs contou com uma programação especial para 1.300 crianças de Guarulhos. Foram dez dias de muita alegria e momentos inesquecíveis para os inscritos, que desfrutaram de atividades interativas como oficinas, atrações artísticas, brincadeiras, passeios, além de refeições diárias ao longo do período.