APSP realiza festa para celebrar 10 anos

No sábado (22), a APSP realizou uma celebração repleta de emoção, alegria e reconhecimento pelo trabalho de todos os envolvidos ao longo desta década de realizações. “Queremos expressar nossa gratidão a cada um de vocês que fez parte dessa jornada, seja como voluntário, apoiador e principalmente aos sócios ativos da APSP’, destacou a associação.

A festa contou com a presença do vice-prefeito da cidade de Guarulhos, Professor Jesus, e diversas outras entidades parceiras, entre elas: Corretora Patrivida, HBC Saúde, Med-Tour Saúde, São Miguel Saúde, Stap (Sindicato dos Servidores de Guarulhos), Corretora Estilo entre outros, que reconheceram o impacto positivo a associação tem gerado em Guarulhos e São Paulo.

Durante a festa, foram relembradas as conquistas alcançadas ao longo desses 10 anos. Além disso, também foram homenageados os diretores e membros que foram fundamentais durante a trajetória. Além disso, foi apresentada a renovação da identidade visual (logotipo) e também contada um pouco da trajetória da APSP.

A música, a dança e a gastronomia local deram um toque especial ao evento, proporcionando a todos os presentes momentos de descontração e interação. Crianças, jovens, adultos e idosos compartilharam sorrisos, abraços e palavras de encorajamento, fortalecendo ainda mais os laços que unem a família APSP.

“Agradecemos a cada pessoa que compareceu à festa, que enviou suas mensagens de carinho e parabéns, e a todos os envolvidos na organização desse evento memorável. Juntos, somos mais fortes e capazes de realizar grandes coisas”, destacou a associação.

História

Fundada em junho de 2013 a APSP iniciou suas atividades e começou a escrever sua história somente em outubro do mesmo ano, tendo no quadro associativo apenas 12 sócios fundadores. Apesar das dificuldades, não demorou muito para que esse número começasse a subir de forma impressionante, pois a APSP assumiu o compromisso de ser uma entidade séria e comprometida com o bem-estar de seus associados.

Com uma boa estrutura de trabalho para atender as mais variadas demandas a APSP cresce a cada dia. A associação tem uma sede bel localizada, além de funcionários competentes e atenciosos. E o efeito positivo dessa atuação produtiva e permanente, tem sido a adesão cada vez maior dos sócios aos benefícios e convênios oferecidos.

A associação oferece opções de lazer, saúde, educação e outras vantagens, muitos benefícios são extensivos aos dependentes do associado. A partir das necessidades apontadas pelos usuários, a APSP tem o importante papel na construção de uma rede de apoio integrada, que busca sempre os melhores serviços e parcerias vantajosas.

Hoje, orgulhosamente, completando 10 anos de vida, a associação atinge a marca de três mil sócios e mais de cinco mil beneficiados diretos. E esse número só foi possível graças ao associado APSP, que é o pilar que sustenta a associação e que sempre acreditou nesta entidade e na união desta grande família.