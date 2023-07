Prefeitura de Guarulhos lança o primeiro banco digital municipal do país

A Prefeitura de Guarulhos assinou nesta segunda-feira (24) o convênio do GRU Bank, o primeiro banco digital de um município do Brasil. A iniciativa permitirá ao cidadão parcelar tributos municipais, federais e estaduais e outras contas em até 12 mensalidades com juros de até 3,5% ao mês, taxa inferior à praticada pelas principais instituições bancárias, que pode chegar a 10% no cartão de crédito e a 16% no cheque especial.

Para utilizar o GRU Bank, iniciativa inovadora idealizada pela Secretaria da Fazenda em 2021, o guarulhense deverá acessar o site www.grubank.com.br e já poderá parcelar os boletos. Posteriormente estará disponível a abertura de uma conta, totalmente gratuita. Para isso será necessário informar o endereço e mandar uma foto do RG ou da CNH, em um processo que deverá levar cerca de três minutos.

Os tributos municipais que poderão ser pagos pelo GRU Bank são IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), multas de trânsito e taxas imobiliárias, além de débitos com o extinto Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos.

Os débitos em parcela única com 100% de desconto e juros e multas do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), mais conhecido como anistia, também irão integrar os serviços oferecidos pelo GRU Bank.

A iniciativa prevê ainda a disponibilização de máquinas de débito / crédito distribuídas por toda a cidade para o pagamento das parcelas, cujos locais serão informados oportunamente pela administração municipal.

Mais informações sobre o GRU Bank podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 4040-9067 e pelo email [email protected].