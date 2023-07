Trio é preso por contratar pessoas para ingerir drogas e levá-las ao exterior em Guarulhos

A Polícia Militar prendeu em flagrante, durante a noite de domingo (23), uma mulher e dois homens por tráfico internacional de drogas em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O grupo atuava em um esquema que utilizava as chamadas “mulas”, ou seja, contratava pessoas para ingerir entorpecentes e levá-los ao exterior.

A equipe abordou um dos homens e verificou que ele possuía passagens por tráfico de drogas. No imóvel do detido, os policiais ainda flagraram um outro suspeito ingerindo 20 porções de cocaína. Uma mulher responsável por financiar o transporte das pessoas que eram usadas como “mulas” também foi presa no local.

O intuito dos suspeitos era levar a droga até a República do Congo pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. No endereço, os policiais ainda conseguiram apreender 86 porções de cocaína, quatro balanças de precisão, dois cadernos com anotações, cinco rolos de papel filme e uma fita adesiva.

O trio foi preso em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde o registro da ocorrência foi elaborado.