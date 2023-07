Unisa abre inscrições para o vestibular social do campus Guarulhos

A Universidade Santo Amaro – Unisa, recém-chegada a Guarulhos, anunciou a oferta de mais duas graduações ainda neste semestre: Psicologia e Enfermagem, ambas presenciais. As aulas também acontecerão no Campus Dutra da Instituição, com início previsto para 7 de agosto.

Uma das características que a universidade reforçará na cidade é sua responsabilidade social. Seguindo essa diretriz, a Instituição anunciou que parte das vagas dos dois cursos será oferecida via Vestibular Social. Com isso, a população de menor renda poderá acessar o ensino superior com bolsa de estudo de 50%, válida durante toda a duração das graduações.

O vestibular social, já característica da Unisa em outros campi, está com inscrições abertas. O processo é feito em duas fases: aprovação no Vestibular (que pode ser nota do ENEM, nota do Encceja, redação online ou prova agendada) e entrega de documentos socioeconômicos. Todas as informações estão disponíveis no site https://www.unisa.br/processo-seletivo/graduacao/vestibular-social-campus-guarulhos/

Pelo programa, os alunos pagarão como mensalidades, os valores de R$ 259,60 (Enfermagem) e R$ 226 (Psicologia).

Serviço:

Vestibular Social Unisa

Cursos em oferta: Enfermagem e Psicologia (presenciais)

Inscrição: de 24/7 a 1/8/2023

Processo: duas fases: prova e entrega de documentos socioeconômicos

Informações e inscrições (gratuitas): https://www.unisa.br/processo-seletivo/graduacao/vestibular-social-campus-guarulhos/