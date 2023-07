Alunos da rede municipal voltam às aulas em escolas modernizadas

Na manhã desta quarta-feira (26) mais de 119 mil alunos da rede municipal de ensino retornaram às aulas para o segundo semestre letivo em 251 unidades escolares e conveniadas, mas para 1.169 desses alunos o dia foi ainda mais especial, já que retornaram a EPGs modernizadas após reformas que ocorreram durante as férias.

As melhorias nas EPGs Selma Colalillo (Vila Rio de Janeiro) e José Carlos da Silva (Morros) incluem pintura nas áreas externas e internas das unidades e das quadras, revitalização de áreas verdes, troca de telhados, calhas e pisos, modernos sistemas de drenagem, novas copas, lavanderias e banheiros, adequações de rede de esgoto e cobertura de pátios, entre outras. O investimento nas duas unidades foi de aproximadamente R$ 2,7 milhões.

O prefeito Guti, acompanhado do secretário de Educação, Alex Viterale, e da subsecretária Fábia Costa visitou as EPGs Professor José Carlos da Silva, Selma Colalillo Marques e Alfredo Volpi (Jardim Santa Clara) para acompanhar a volta às aulas dos alunos após o recesso escolar. Esse foi o primeiro compromisso presencial do prefeito fora do Paço Municipal desde o acidente de moto que sofreu no início de julho.

Além de desejar boas-vindas aos alunos, Guti aproveitou as visitas para verificar as reformas citadas. “Nós queremos que a educação tenha um padrão de qualidade em todas as escolas, por isso investimos constantemente em melhorias e vamos continuar. Oferecer ensino de qualidade, prédios escolares confortáveis e valorizar os servidores são os nossos compromissos a fim de promovermos a formação integral dos estudantes”, destacou.

Durante a visita o prefeito também participou da entrega de itens do programa Leite em Casa referentes ao mês de julho. A iniciativa atende todos os alunos da rede municipal de ensino. Acompanhe o cronograma de entrega pelo link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/10972/inline/.

Retorno

Para contribuir com a melhoria do processo educativo dos estudantes, a Secretaria de Educação promoveu formações com os professores e reuniões de replanejamento no período de recesso escolar. Na última quinta-feira (20) mais de mil cozinheiros da rede municipal participaram de uma formação online oferecida pela equipe de nutrição da secretaria com o objetivo de otimizar ainda mais a qualidade dos serviços de alimentação e proporcionar um melhor atendimento aos alunos. “É muito bom ver alunos e funcionários animados com o retorno às aulas. Após o período de recesso e os encontros de replanejamento estou certo de que teremos um semestre de muitas realizações, conquistas e alegrias”, comentou o secretário Alex Viterale.