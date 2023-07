Caraguatatuba ganha gastrobar com rooftop e vista incrível para o mar na praia de Massaguaçu

Reginaldo Pupo

A badalada e requisitada praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, ganhou há alguns meses mais uma opção gastronômica, onde moradores e turistas podem degustar os mais variados pratos de frutos do mar, carnes, massas e pizzas, além de drinques e vinhos requintados.

Com um disputado rooftop com vista incrível para o mar, o Marujo GastroBar tem um ambiente rústico e amplo, com mesas dispostas em seu salão interno e área externa bem arejada, com vista para o jardim da praça que circunda o lugar. Enquanto os pais experimentam o variado cardápio, as crianças podem se divertir no espaço kids.

Às sextas e sábados à noite o público pode vivenciar as experiências gastronômicas ao som de música ao vivo, com MPB, Rock e Pop que são executados de forma suave. Na temporada de verão as apresentações ocorrem diariamente.

Opções gastronômicas

Antes de escolher o prato a ser degustado, a casa oferece um couvert com cesta de pães e três tipos de patês: atum, azeitona e tomate fresco. Com tantas opções saborosas, a vontade é de experimentar todas.

Os “carnívoros” certamente se sentirão em casa com as opções de carnes nobres, que vão da Picanha à Brasileira (grelhada, com arroz branco, vinagrete, farofa e fritas) ao Bife Ancho da Casa, o Chorizo ao Marujo, o filé mignon, que é preparado de diversas formas (parmegiana, catupiry, salada, etc).

A casa produz diversos pratos à base de peixes da época, o que mantém o frescor e os sabores preservados. Um dos destaques fica para o Filé de Peixe ao Marujo, uma especialidade da casa. O prato é composto por um filé de carne alta, grelhado, bem saboroso, com generosos camarões-rosa salteados na manteiga e alcaparras. O prato acompanha arroz à grega, batatas fritas e serve três pessoas.

Outra opção é o Filé de Peixe ao Capitão, recheado com camarão e catupiry, com arroz à grega e batatas fritas. Já o Filé de Peixe à Belle Muniere também é grelhado, mas é todo coberto com camarões pequenos, champignon e alcaparras na manteiga, com arroz à grega e fritas.

Os amantes de camarões irão amar a experiência de experimentar algumas das opções de frente para o mar. Tem desde camarões a parmegiana, gratinados no queijo muçarela, até os cozidos na água de coco e vinho branco, como é o caso dos Camarões ao Capitão, que são refogados na manteiga, com arroz envolvido no molho branco e camarões pequenos, gratinados com catupiry e parmesão.

Quem prefere carne branca e leve, como o frango, também irá encontrar uma grande variedade de pratos, como o frango a parmegiana, ao catupiry, com palmito, à brasileira (com arroz, farofa e vinagrete) e com salada, além dos estrogonofes à base da ave.

Pizzas

A partir das 18h, o Marujo GastroBar também inicia a produção de pizzas, que são assadas no forno à lenha após passar por um processo de fermentação natural.

Entre as mais pedidas estão a Carne de Onça (molho de tomate, catupiry, linguiça Blumenau apurada no forno à lenha), e a Palmanello (molho de tomate, palmito Palmeira Real, champignon, bacon e catupiry).

Outro destaque fica para a Japonesa (salmão fresco sobre o molho de tomate, muçarela, geleia de damasco, um toque de molho tarê, azeitonas pretas e borda recheada com cream cheese e salmão desfiado).

A pizza Adão e Eva possui dois sabores. Vem com molho de tomate, alho poró, cebola, cream cheese, cheddar e muçarela de búfala. Metade da pizza é de peito de peru e a outra com lombo canadense condimentado e queijo pecorino.

Drinques e vinhos

Para acompanhar ou harmonizar com os pratos, o Marujo GastroBar possui uma carta de drinques, caipirinhas e vinhos que certamente “casarão” com os pratos ou porções pedidas.

Na carta de vinhos há rótulos chilenos, portugueses, argentinos e franceses, entre brancos, tintos e rosés. Na linha de espumantes, há rótulos de grifes conhecidas, como Marco Luigi, Salton Brut, Chandon e Monte Paschoal. Cervejas, cachaças, saquês e vodcas completam as opções de bebidas.

MARUJO GASTROBAR

Endereço: Rua Toyo Kamiyama, 270 | Balneário Copacabana | Praia de Massaguaçu | Caraguatatuba (SP)

Telefone: (12) 9-9629-3344 (Delivery)

Horário de funcionamento: Segundas, quartas e quintas (das 11h às 16h e das 18h às 23h30). Sextas e sábados, das 11h à meia noite e aos domingos das 11h às 23h.

Instagram:@marujogastrobar