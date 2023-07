GCM realiza ‘Operação Volta às Aulas’ em 157 escolas municipais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos desenvolve de forma articulada com suas equipes especializadas a Operação Volta às Aulas desde esta terça-feira (25). As ações reforçam a segurança da comunidade escolar e do entorno das 157 escolas da Prefeitura e em conveniadas neste segundo semestre letivo.

O período será acompanhado pelas equipes, tanto nos horários de entrada e saída dos alunos como no decorrer das aulas, como parte do projeto Escola Mais Segura, que contempla o reforço dos patrulhamentos escolares, o monitoramento desses espaços com aproximadamente 4 mil câmeras, a capacitação dos profissionais escolares para lidar com situações de emergência e a instalação de comunicação direta entre eles e a GCM, além de vigilância motorizada para atender aos chamados.

De acordo com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, o planejamento das patrulhas para este segundo semestre foi minucioso. “O objetivo é assegurar um ambiente escolar ainda mais saudável e seguro aos alunos, professores e funcionários, além de tranquilizar os pais”, explicou.

As atividades incluem ainda a aplicação de diversos projetos da guarda para a melhoria do dia a dia escolar, como o Educação de Trânsito e Cidadania (Gtran Educa), o Educação Ambiental (Educam) e o de prevenção às drogas do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).