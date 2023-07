Natureza exuberante e clima romântico encantam turistas em Itamonte

Reginaldo Pupo

Localizado a cerca de 265km de Guarulhos, Itamonte é um destino turístico que vem se despontando nos últimos anos, no sul de Minas Gerais, por suas belezas naturais e encantadoras. O clima frio, especialmente nesta época do ano, aliado aos cenários românticos, é um chamariz a mais, especialmente para casais.

Situada na Serra da Mantiqueira, a cidade é um convite irresistível para uma boa gastronomia, passeios e imersão em meio à natureza, até porque grande parte de seu território está localizada em áreas de preservação ambiental por conta da existência do Parque Nacional do Itatiaia (RJ), Parque Estadual Serra do Papagaio (RJ) e da APA (Área de Preservação Ambiental) Serra da Mantiqueira.

Além disso, Itamonte também integra o Caminho Velho da Estrada Real. Por isso há muita natureza em todo o seu entorno, o que atrai amantes de trilhas, de caminhadas, das pedaladas e quem curte uma pegada mais off-road.

Vale lembrar que Itamonte também faz parte do Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira, juntamente com Aiuruoca, Alagoa, Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde, todas situadas no sul de Minas Gerais. O conjunto de cidades atrai turistas de todo o país.

Neste destino turístico ainda em ascensão, os turistas podem praticar escalada, rapel, acqua ride, canoagem, rapel em cachoeira, tirolesa, cavalgadas, ciclismo de montanha, arborismo infantil, voo livre (asa delta e parapente) e pesca esportiva.

Atrativos naturais

Com tanta natureza exuberante em seu entorno, é natural que a maioria dos atrativos seja a céu aberto. Um deles é a Garganta do Registro, que marca o Km 0 da BR-354 e a entrada para a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, que tem 60% de sua área localizada no município de Itamonte.

O planalto do Itatiaia é um importante e muito visitado ponto turístico, pois além dos campos de altitude, vales suspensos e nascentes, abriga o Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude, considerado o quinto maior pico do Brasil.

Para quem gosta de um banho refrescante em águas de cachoeiras, pode visitar a Cachoeira da Fragária, localizada no bairro rural de mesmo nome. É a maior cachoeira do município, com quase 100 metros de queda d´água. O atrativo é margeado por uma floresta repleta de araucárias.

Para quem gosta de roteiros mais aventureiros, poderá fazer a Volta dos 80, nome que se dá a um percurso de 80 quilômetros que tem seu início na cidade em direção à Garganta do Registro e continua na estrada do Parque Nacional do Itatiaia, passando pelos bairros rurais Serra Negra, Fragária Campo Redondo, Berta, Cachoeirinha e Buraco, onde se localizam importantes atrativos turísticos do município, como a Cachoeira da Fragária e a Cachoeira da Pedra.

Durante muito tempo a Pedra do Picu serviu de orientação para os bandeirantes na rota do ouro. O monumento natural é responsável pelo nome de Itamonte que, em tupi, significa Pedra no Monte. O lugar é aberto aos turistas, que podem fazer caminhadas até a base da pedra, mas a escalada pelos 120 metros de rocha é recomendada apenas a experientes, devido à dificuldade de suas vias.

Itamonte é sinônimo de comer (muito) bem

Outro ponto forte de Itamonte é sua gastronomia, baseada na comida típica mineira e caipira, feita no fogão à lenha, e também em insumos encontrados na região, como o pinhão e a truta, muito utilizados na preparação de pratos típicos ou até mesmo contemporâneos.

Um exemplo é o restaurante Bela Serra, que tem como um dos pratos mais pedidos a Truta da Casa, que vem acompanhada de arroz cheiroso e batata souté. O pescado é preparado ao molho de manteiga e champignon. Uma dica é pedir, antes, a salada completa da casa.

Para a sobremesa, peça a Banana Crocante, idealizada por Valter Dalla Vecchia, feita com banana empanada servida em uma camada de doce de leite, acompanhada de sorvete de creme caseiro.

A casa ainda oferece opções de carnes, frangos, peixes, massas e petiscos. Destaque para o Filé Bela Serra, com arroz, fritas, farofa, vinagrete e maionese; o Filé Mignon à Parmegiana, que além do tradicional arroz e fritas, também leva maionese; e o Contra Filé Bela Serra, com arroz, fritas, farofa, vinagrete e maionese.

As experiências gastronômicas do restaurante Bela Serra ficam ainda mais interessantes devido ao ambiente acolhedor. A casa está situada em uma área cercada pelo verde nas montanhas, no bairro Engenho da Serra, com vista a Pedra do Picu.

Truta Mantiqueira

Outro lugar mágico para desfrutar as maravilhas gastronômicas de Itamonte é o restaurante Encantamonte, que funciona em um suntuoso chalé de madeira, que já impressiona pelo seu ambiente rústico, onde o chão é de madeira. Certamente o lugar mais disputado é o deck, com uma vista impressionante para as montanhas encantadas.

Em seu cardápio, além das trutas da região, o Encantamonte produz também a famosa Rabada com Polenta, passando por costelinhas suínas, frango, ancho argentino, saladas e entradas. Há também opções vegetarianas. Tudo comandando pela proprietária Juciana Dassie Custódio.

Um dos destaques do cardápio é a Truta Mantiqueira, preparada com cogumelos que são produzidos artesanalmente em uma propriedade vizinha ao restaurante. Ou seja, certeza de um produto fresco e de qualidade.

Os visitantes ficam encantados com a possibilidade de experimentar os pratos ao som de um riacho que corta a propriedade, localizada em um sítio, com seu visual exuberante. O contato com a natureza “harmoniza” com os pratos, que são preparados carinhosamente sob reservas.

Restaurante Bela Serra

Endereço: Rodovia BR 354, s/nº | KM 6 | Engenho da Serra | Itamonte MG)

Telefone: (35) 9 9943-1788

E-mail: [email protected]

Instagram: @belaserrarestaurante

Restaurante Encantamonte

Endereço: Estrada Itamonte – Alagoa LMG 881 | km 10,8 | Bairro Souza | Itamonte (MG)

Telefone: (16) 9 9236-9261

E-mail: [email protected]

Instagram: @encantamonte

Lavandário é o mais novo atrativo turístico de Itamonte

Um campo repleto de lavandas e girassóis se tornou, desde fevereiro deste ano, no mais novo e belíssimo atrativo turístico de Itamonte. As plantações estão espalhadas em uma área equivalente a um hectare e podem ser visitadas de quinta a domingo, das 9h30 às 19h, gratuitamente.

No caminho para as plantações há alguns banquinhos para que os visitantes possam apreciar o radiante pôr do sol diante do campo. Os girassóis formam um cenário bucólico e encantador e são “alvo” de lentes de câmeras e celulares dos turistas, que fazem questão de registrar o momento.

Segundo Marco Antônio Costa, conhecido como Marquinho do Dunga, o óleo das lavandas é extraído e posteriormente transformado em um óleo essencial, que serve de matéria-prima para diversos outros produtos, como perfumes, aromatizantes de ambientes, sabonetes, entre outros.

Alguns desses produtos são vendidos no empório, assim como objetos de decoração, cafés, geleias, queijos premiados, vinhos e artesanatos.

O Lavandário Mantiqueira ainda possui opções gastronômicas como pizzas, bruschettas, cafés variados e doces, que podem ser degustados com a vista panorâmica dos campos de lavandas e girassóis.

Lavandário Mantiqueira

Endereço: Rodovia LMG-881 (Itamonte-Alagoa) |Km 1,2 |Zona Rural | Itamonte (MG)

Instagram: @lavandariomantiqueira

Pousada conecta hóspedes com cachoeira e natureza no meio da mata

Encravada no meio da mata virgem, repleta de araucárias, uma pousada proporciona aos hóspedes uma verdadeira imersão na natureza, com direito ao som relaxante de uma cachoeira que passa ao lado de alguns dos chalés. É um cenário perfeito para desplugar-se do mundo lá fora e se entregar à calmaria do lugar.

Os setes chalés da Pousada Estância Rio Acima estão espalhados pela mata fechada, o que garante maior privacidade e distanciamento. Alguns possuem lareira e ofurô.

Além do som revigorante da cachoeira, os hóspedes também podem encontrar diversos tipos de animais silvestres, como jacus e esquilos e diversas aves como tucanos, saíras, sabiás, tico-ticos, entre outras espécies.

A propriedade é repleta de árvores frutíferas e possui plantas de diversas espécies que embelezam as trilhas que levam aos chalés e à cachoeira, que tem até uma prainha de águas mais tranquilas, propícias para um bom mergulho.

Uma ponte feita de madeira, que atravessa a “ilha” que se formou por causa do encontro de dois rios, é bem procurada para fotos instagramáveis, devido ao cenário bucólico do lugar.

A pousada recebe grupos de todo o país para a prática de yoga, meditação e workshops de diferentes naturezas. Os hóspedes também têm à disposição sauna, sala de massagem e banhos de ofurô.

Quem se hospeda não tem a mínima vontade de sair para o centro de Itamonte para almoçar ou jantar. Por isso a pousada disponibiliza uma cozinha coletiva, totalmente equipada, para uso dos hóspedes.

Pousada Estância Rio Acima

Endereço: Rodovia BR-354 | Km 761, s/n | Zona Rural | Itamonte (MG)

Telefone | Reservas: (35) 9 9977-8860

E-mail: [email protected]

Instagram: @pousadaestanciarioacimaInformações: https://www.rioacima.com.br/