Visconde de Mauá participa do maior festival gastronômico do país

Situada no alto da Serra da Mantiqueira a 1.200 metros de altitude acima do nível do mar e conhecida por sua natureza exuberante, a pacata Visconde de Mauá, distrito de Resende (RJ), também se destaca por sua gastronomia contemporânea, regional, autoral e diversificada.

Sete selecionados restaurantes do destino estão participando, juntamente com outros 63 estabelecimentos, do 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que acontece simultaneamente em 29 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Alguns desses restaurante de Visconde de Mauá são comandados por renomados e badalados chefs de cozinha.

O evento, que teve início em 2 de junho, terminará no próximo dia 30 de julho. É o maior evento gastronômico do país em duração e é um grande atrativo para a temporada de inverno.

A relação de todos estabelecimentos e as respectivas cidades podem ser conhecidas por meio do site oficial do evento: http://www.saboresdamontanha.com.br. O festival reúne hamburguerias, pizzarias, cervejarias artesanais, cafeterias, docerias, pastelarias, foodtrucks, bistrôs, sorveterias, vinícolas e pousadas.

Pratos elaborados

A maioria dos restaurantes de Visconde de Mauá se preocupa em produzir pratos com insumos orgânicos, vindos de produtores artesanais da região, o que garante maior qualidade, sabor e frescor dos alimentos. Em comum, a maioria está situada em meio à natureza, tornando as experiências ainda mais memoráveis.

Em um ambiente aconchegante e super moderno que contrasta com a natureza bucólica de seu entorno, o Armazém Mauá, da Chef Roberta Cabral, participa do evento com um Escondidinho de Pinhão, que é preparado com ragu de linguiça toscana coberta por purê de pinhão, salpicada por farofinha crocante de bacon e lascas de pinhão tostado na chapa.

Para chegar ao incrível sabor, a chef desfaz e apura a linguiça toscana com temperos em passata de tomate. Os pinhões são cozidos, processados e incorporados em creme de leite e caldo de legumes orgânico e reduzidos em panela de ferro.

Apesar de o ambiente ser moderno, não deixa sua rusticidade de lado, O público pode degustar o prato do festival em um ambiente intimista. Além de apreciar a paisagem, o salão principal do Armazém Mauá é repleto de utensílios e produtos orgânicos à venda, com padaria e cafeteria.

Outro lugar que proporciona ao público degustar suas iguarias em meio à natureza exuberante de Visconde de Mauá é o Babel Restaurante, que possui uma cozinha autoral comandada pelo Chef André Murray. O lugar oferece apenas menu degustação de quatro ou seis etapas, que mudam mensalmente.

Ele é composto por pães, azeites e manteiga saborizados feitos na casa. Duas entradas, dois pratos principais, mix com três sobremesas, café e miniaturas completam o menu degustação, que aproveita os melhores produtos disponíveis na horta própria do restaurante e de pequenos produtores.

Para este mês de julho, o menu tem como prato principal Filé Mignon de Porco. As entradas são mil folhas de truta com abacate, azeite de pimentão e pimenta dedo de moça. O primeiro prato é um risoto de cogumelos e linguiça Babel. O filé mignon que contempla o segundo e principal prato é servido em crosta de limão cravo com barbecue de goiabada e batata e legumes da horta.

Uma das iguarias típicas da Serra da Mantiqueira e de clima frio, a truta é a principal atração do restaurante Gosto com Gosto, da Chef Monica Rangel, que está à frente da casa desde 1994.

O peixe é servido em corte estilo filé e servido em um molho tipo oriental, com grão de bico, cogumelos e abobrinha italiana. O prato é acompanhado por uma farofa produzida na casa. Aliás, o restaurante Gosto com Gosto produz artesanalmente linguiças, queijos, doces, pimentas e até cachaças, tudo à venda no Empório do Gosto, anexo à casa.

Há até uma variedade de vinhos e espumantes com o selo Monica Rangel (Merlot, Malbec, Chardonnay e Super Premium).

Enogastronomia

A Enogastronomia é um dos pontos fortes do Restaurante Terras Altas, localizado na pousada de mesmo nome. Lá o público tem a oportunidade de degustar um prato típico caipira que está participando do festival.

A Barriga de Porco, prato idealizado pela Chef Flávia Quaresma, é assada lentamente, dando suculência e crocância ao mesmo tempo. Acompanha canjiquinha da Mantiqueira, quiabos salteados e vinagrete de maracujá.

Além do restaurante, a Pousada Terras Altas possui a maior adega da região de Visconde de Mauá, subterrânea e climatizada, com capacidade para mais de mil garrafas. Elas são separadas por procedência geográfica, em diferentes nichos, e são cuidadosamente armazenadas.

Outro estabelecimento que proporciona uma verdadeira experiência gastronômica em meio à natureza é o Restaurante Rosmarinus, especializado em culinária italiana e cozinha do campo, com ingredientes próprios ou adquiridos de produtores locais.

Para o 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, o proprietário da casa, Júlio Buschinelli prepara a Truta à Visconde, um Filé de Truta Salmonada. Ela é empanada com aveia e ervas sobre o molho de azedinha e capim limão.

A região é repleta de riquezas naturais e ingredientes incríveis, que se tornaram a base das criações da casa, que possui ambiente a céu aberto, repleto de árvores. Degustar o prato ao som do rio que passa ao lado da propriedade eleva a experiência gastronômica dos clientes.

Fondues diferentes

Não há como não pensar em fondues em um lugar onde o clima frio impera nesta época do ano. A Serra Gelada Fondues, que está localizada em Bocaina de Minas (MG), cidade que faz parte da região de Visconde de Mauá, possui um sistema de degustação dessa iguaria que deixa o público encantado pela apresentação do prato e também pela decoração da casa, cheia de bichinhos de pelúcia espalhados pelas mesas e por todo o ambiente, dando um clima romântico ao lugar.

Para aquecer o frio enquanto o fondue é preparado, é servido como couvert duas pingas com mel e Queijo Minas. O fondue de queijo tem acompanhamentos como maçã verde, goiabada, brócolis, batata souté, linguiça, tomate cereja e pães artesanais de fermentação natural.

Já o Fondue de Carne, idealizado pela proprietária Renata Soares Martins, vem com filé mignon, truta, linguiças, frango, camarão, quatro tipos de molhos e legumes. A sobremesa é fondue de chocolate com frutas, waffles marshmallow, jujuba e suspiro, finalizando com dois cafés.

Outro restaurante que apostou na truta para participar do festival é o Truta Rosa, que também é um produtor artesanal do pescado. Uma das especialidades da casa é a Truta Salmonada. Ela é grelhada em crosta de pinhão, acompanhada por nhoque de batata com pinhão e truta defumada ao molho branco com ervas frescas.

Anselmo Pereira, idealizador do prato, usa como ingredientes pinhão, batata, farinha de arroz, creme de leite, sal, pimenta e ervas frescas. O público poderá aproveitar a oportunidade para conhecer a produção de trutas em parte de seus 13 tanques.

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

SERVIÇO | 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665

http://www.saboresdamontanha.com.br | @saboresdamontanha_br