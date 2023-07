Festa Julina no Internacional Shopping: um arraiá imperdível para todo o público

Saudades de uma festa julina? O Inter anuncia nos dias 29 e 30 de julho seu arraiá, repleto de diversão e alegria para toda a família.

A festividade começa a partir das 12 horas, no estacionamento VIP próximo à entrada do Outback, com comidas típicas, cervejas artesanais, show gratuito e espaço kids para os pequenos visitantes. O evento contará com operações como: Outback, Carlo’s Bakery, Monster Dog, Churras Express e Chopp Time.

Os amantes da música e das danças típicas ficarão encantados com a programação ao vivo, que trará o ritmo contagiante das quadrilhas e arrasta-pés. A diversão não para por aí! Para entreter as crianças e toda a família, diversas brincadeiras tradicionais estarão disponíveis, desde pescaria, touro mecânico e até o famoso jogo da argola. Todos poderão participar e se divertir com as atividades lúdicas e interativas, e no final do circuito de brincadeiras ganharão um brinde.

“Estamos entusiasmados em celebrar o mês de julho com nossa tão esperada Festa Julina em parceria com a Submidia Produções. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única, repleta de comidas deliciosas, música animada e brincadeiras para toda a família. Será o último arraiá do ano, e estamos ansiosos para receber nossos clientes e tornar essa festa inesquecível”, afirma Wagner Patrocínio, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Fique por dentro das redes sociais @internacionalshopping para não perder as novidades da programação.

Serviço: Festa Julina

Quando: 29 e 30 de julho

Onde: Estacionamento VIP – Internacional Shopping

Horário: das 12h às 20h.