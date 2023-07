Festival de Inverno de Guarulhos tem início nesta sexta-feira com extensa programação cultural

Começa nesta sexta-feira (29) o Festival de Inverno de Guarulhos no Bosque Maia. O evento acontece todos os dias até o dia 13 de agosto, das 12h às 22h, com programação extensa de shows e atividades culturais, além de mais de 15 food trucks com comidas e bebidas de diversas culturas.

Um espaço com neve artificial é uma das atrações principais do evento, que também contará com um palco para receber artistas de rock, MPB e as bandas do Conservatório Municipal.

Promovido pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a empresa Meteoro Komblue Eventos, contratada por meio de chamamento público, o festival não implica gastos para os cofres públicos.

Confira a programação

28 de julho de 2023

17h às 18h: Cavalo e Panda

18h30 às 19h: Solenidade

19h30 às 21h30: Música do Silêncio

29 de julho de 2023

14h30 às 16h30: Vinicius Santiago e Diego de Souza

19h30 às 21h30: Banda Elton John

30 de julho de 2023

13h às 15h: Cover Jack Johnson

18h às 19h: Banda Cavalo e Panda

19h30 às 21h30: Banda Caramelos Dog

31 de julho de 2023

19h30 às 21h30: Voz e Violão Magrão Cantor

1º de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Banda sinfônica municipal – Trilhas sonoras musicais populares das décadas de 1970, 80 e 90.

2 de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Grupos Almanaque e Afina Toeira e a orquestra de violeiros Coração da Viola

3 de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Voz e Violão com Thiago Elias

4 de agosto de 2023

16h30 às 19h30: Dr. Cesar

19h30 às 21h30: Banda Cover Charlie Brown Junior

5 de agosto de 2023

13h às 15h: Cleber e Ale

19h30 às 21h30: Banda Cover Legião Urbana

6 de agosto de 2023

13h às 15h: Guarulhos Pop’s Orchestra

19h30 às 21h30: Banda Cover Mamonas Assassinas

7 de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Kátia Pardini Voz e Violão

8 de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Voz e Violão com Thiago Elias

9 de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Roda de Choro do Samuka

10 de agosto de 2023

19h30 às 21h30: Juninho Resende / Big Band Prata da Casa

11 de agosto de 2023

13h às 15h: Voz e violão Kátia Pardini

19h às 21h30: Banda de Música Jovem e Banda de Música Popular do Cemear

12 de agosto de 2023

14h30 às 16h30: Grupo Cordas da Capo

19h30 às 21h30: Banda Love me Beatles

13 de agosto de 2023

17h30 às 19h30: Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos