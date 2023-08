Tarcísio quer incluir expansão da Linha 2-Verde até Guarulhos no novo PAC

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer incluir o projeto de extensão da Linha 2-Verde do Metrô até Guarulhos no novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, que deve ser lançado em agosto.

Atualmente, está em andamento as obras do treco 1, entre a Vila Prudente e a Penha, que deve ser entregue em 2026. O trecho de Guarulhos está na fase 2, que deve receber verbas do PAC caso seja aceito. O valor estimado para as cinco novas estações e um novo pátio para estacionamento de trens deve custar cerca de R$ 8 bilhões.

Além do Metrô, o governador que incluiu ao PAC as obras do Trem Intercidades (SIC) São Paulo-Campinas e do túnel Santos-Guarujá. Juntas as obras devem custar cerca de R$ 25 bilhões e, em partes, devem buscar financiamento de bancos públicos. O lançamento do PAC vai contar com três frentes, sendo investimentos públicos, privados e parcerias público-privadas.