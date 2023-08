Horário de atendimento nas repartições públicas terá alteração nesta quarta-feira

Em razão do jogo da seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo 2023 contra a Jamaica, haverá uma alteração no horário de expediente nas repartições públicas municipais de Guarulhos. Nesta quarta-feira (2) ele começará às 11h.

Essa mudança será aplicada em todas as repartições públicas municipais da administração direta e indireta, com exceção dos serviços de saúde e educação, que funcionarão normalmente.

As aulas na rede municipal e nas creches, bem como o atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e centros especializados e as consultas médicas, não serão afetadas e ocorrerão normalmente nos horários habituais.

A Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão também iniciará o atendimento ao público a partir das 11h.

O decreto municipal 40.414, que trata do assunto, foi publicado no Diário Oficial do Município do último dia 21 de julho e pode ser acessado em https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/394939122.pdf, página 2.