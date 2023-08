Vereadores propõem pagamento de tarifa de ônibus com cartões de crédito e débito em Guarulhos

A Câmara Municipal discutirá nesta quarta-feira (02) o projeto de lei que possibilita o pagamento das tarifas de ônibus com cartões de crédito e débito em Guarulhos. De autoria dos vereadores, Rafael Acosta e Danilo Gomes, ambos do DC, a proposta se torna mais uma alternativa para cobrança das passagens de ônibus na cidade.

Desde junho, os passageiros das linhas gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) na capital paulista e região metropolitana de São Paulo contam com pagamento por aproximação. Os passageiros podem embarcar utilizando cartões de crédito ou débito, aproximando no validador diretamente na catraca do veículo. Além dos cartões com essa tecnologia, celulares e relógios smartwatches também podem ser utilizados.

Retorno

Nesta quarta acontecerá a primeira sessão ordinária da Câmara após o recesso parlamentar de julho. Na pauta há 14 projetos assinados pelos vereadores para discussão e votação. Destaque para o projeto de decreto Legislativo, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que trata da aprovação das contas da Prefeitura do exercício financeiro de 2019.

No Grande Expediente, há uma pauta de 101 itens, entre requerimentos e projetos. Destes, chama a atenção duas proposituras do Executivo. A primeira é o PL 1723/2023, que institui os Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional em Saúde no Município, revogando leis anteriores referentes à matéria.

Outra proposta da Prefeitura é o projeto de lei 1964/2023, que altera o artigo 3º da Lei 7920/2021, no que concerne à composição do Conselho Municipal de Proteção Animal.

A essão tem início previsto às 14h e pode ser acompanhada diretamente no Plenário da Casa, que fica na avenida Guarulhos, 845, Vila Vicentina, ou pela TV Câmara, com transmissão ao vivo no canal 7 da NET, ou ainda pelas redes sociais oficiais do Poder Legislativo, o Facebook e o YouTube.