Guarulhos adquire três ambulâncias para o Samu e duas viaturas para a GCM

Nesta quarta-feira (2) Guarulhos recebeu três ambulâncias básicas zero quilômetro para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e duas viaturas para a Secretaria para Assuntos da Segurança Pública. A entrega ocorreu no Paço Municipal com a presença do prefeito Guti.

O chefe do Executivo destacou que os veículos serão fundamentais em duas das áreas de grande importância na cidade. “Enquanto as ambulâncias reforçarão o atendimento de saúde pré-hospitalar de urgência e emergência, as viaturas da GCM serão utilizadas para a segurança viária, o atendimento de acidentes e a liberação do tráfego da cidade”.

A aquisição das ambulâncias da marca Renault Master foi feita com R$ 780 mil de recursos municipais e R$ 120 mil de emenda parlamentar do deputado estadual Major Mecca. Já as viaturas da Segurança Pública, duas S10 com tração nas quatro rodas e guincho, destinadas à Guarda Civil Municipal (GCM), fazem parte de um contrato de locação de 60 meses realizado pela pasta.

O secretário da Saúde, Ricardo Rui, explicou que cada uma das ambulâncias está equipada para o atendimento de suporte básico de vida, que conta com dois profissionais, um condutor e um técnico ou auxiliar de enfermagem, e que, embora os veículos fiquem alocados na base de suporte avançado do Samu da rua Cavadas, no Itapegica, a nova frota atenderá toda a cidade.