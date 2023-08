Mulheres representam Guarulhos no ‘Bake Off Brasil Mão na Massa’

Rhaina Mendes e Tábita Juliéte representarão Guarulhos na nova temporada do reality show culinário “Bake Off Brasil Mão na Massa”, que estreia dia 12 de agosto no SBT. Com 19 episódios, o programa será transmitido aos sábados a partir das 22h30.

No reality 18 confeiteiros amadores são submetidos a provas técnicas e criativas para enfrentar os jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino. Ao final de cada competição, o participante que melhor se desenvolver aos olhos dos jurados ganha o avental azul de mestre confeiteiro da semana, enquanto o que mostrar pior desempenho é eliminado. Os participantes estão em busca do prêmio de melhor confeiteiro amador do Brasil.

Conheça as participantes de Guarulhos

Rhaina Mendes

Moradora do Vale dos Machados, Rhaina, de 25 anos, iniciou no ramo da confeitaria em 2015. “Para muitos vir da comunidade significa que não vamos chegar a lugar algum, mas eu consegui desmistificar isso. Desde que iniciei fazendo chocolates para a Páscoa, após ficar desempregada, nunca mais parei. O chocolate se tornou minha especialidade, mas com o tempo comecei a fazer bolos de pote, que fizeram sucesso e avancei para os bolos de festas, então passei a viver da confeitaria”, disse. Para ela, a ideia de participar do reality culinário surgiu devido ao gosto de acompanhar o programa.

Tábita Juliéte

Tábita, de 27 anos, ingressou no mundo da culinária aos 12 anos, vendendo empadas na escola aonde estudava, em Alagoas. Com 15 anos começou a preparar bombons, mas apenas em 2013, quando se mudou para Guarulhos, deu início aos estudos sobre as técnicas da gastronomia. Hoje, moradora do Jardim São João, ela vive da confeitaria, atendendo através do Ateliê Julie Chocolates. “Voltei a trabalhar para mim, através da confeitaria, após o início da pandemia e me inscrevi no programa em setembro do ano passado. Hoje aguardo ansiosa pela estreia na semana que vem”, disse.