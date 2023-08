Moradores da rua Galáxia no Parque Primavera estão sendo prejudicados com obra inacabada no local. O trabalho não concluído faz com que junte lama em dias chuvosos.

A rua é movimentada diariamente por ser próxima do clube dos metalúrgicos e também de uma creche do bairro. ”A passagem ficou pequena por conta que a obra foi deixada de lado, sendo que é menos de 500 metros sem o asfalto e aqui tem um movimento grande’’ diz a moradora.