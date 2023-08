Mulher é mordida por rato dentro de motel

A mulher estava comemorando a data de um ano de relacionamento com o namorado quando teve seu dedo do pé mordido por um rato. À justiça, a mulher contou que sentiu uma queimação no mindinho e, ao acender a luz, viu um rato na parede da suíte.

A defesa do estabelecimento alegou falta de comprovação que a mulher estava no local no momento do ocorrido, mas mensagens trocadas com a administração da empresa, que liberava o pagamento após o incidente, fizeram com que a juíza considerasse a versão da vítima. A mulher será indenizada com R$ 2 mil por danos morais. O caso aconteceu em Belo Horizonte.