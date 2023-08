PM salva bebê de 5 dias engasgada no São João

A Polícia Militar da 1º Companhia do 31° BPM/M salvou uma criança com cinco dias de vida, engasgada com secreção nasal na tarde de quarta-feira (2). Os agentes estavam em patrulhamento na região da avenida Juarez Távola, quando se depararam com os pais da recém-nascida, que pediram ajuda.

Com secreção nasal obstruindo as vias aéreas e roxidão no rosto, os agentes realizaram uma manobra de heimlich – que simula uma tosse forçada, que desobstruiu a via. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento São João, onde saiu sem correr riscos.