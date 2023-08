Descentes do Erro MC e o Lions Clube Guarulhos Norte realizam a primeira edição do Rock For Life

Gil Campos

Parceria inédita entre o Descendentes do Erro Motoclube e o Lions Clube Guarulhos Norte realizará a 1ª edição do Rock For Life, evento beneficente em favor da ONG Instituto Aris (Atendimento de Reabilitação e Inclusão Social), localizada na região do Taboão, e as Casas André Luiz. Serão arrecadados recursos financeiros e alimentos não perecíveis para as duas entidades. Será no dia 26 de agosto.

O evento acontecerá na sede social do Lions Clube, na rua Lions, 108, Vila Rio, das 19h às 3h. Terá shows de rock, segurança e o apoio das Secretarias de Saúde, que cederá uma ambulância e equipes de profissionais, e Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), que mobilizará agentes de trânsito para organizar o fluxo de carros e motos no local. Também reforço da Polícia Militar.

Praça de alimentação, vendas de produtos para motociclistas, Barbearia DDE, Kas Tattoo com evento de Flash Day, entre outros, serão atrativos à parte.

O show de abertura ficará a cargo da banda Custom Rock. E pela primeira vez em Guarulhos, a banda AC/DC Cover Brasil, um dos maiores covers do grupo australiano na América Latina, será a atração principal do Rock For Life que reunirá os principais motoclubes de Guarulhos e região, e os apaixonados pelo bom rock.

“Teremos um dos maiores eventos de motociclistas de nossa cidade. Temos uma causa social que é ajudar ao Instituto Aris e as Casas André Luiz, além de levar o melhor do rock não só para os irmãos motociclistas, mas para toda Guarulhos. E ainda a importante parceria com o Lions Clube Guarulhos Norte que tem como missão, assim como nós, ajudar ao próximo”, disse o presidente do Descendentes do Erro MC, Marcos Perez, o Marquinhos. “Será uma noite épica, repleta de música”, completou Khan, diretor de eventos.

Para o presidente do Guarulhos Norte, CL Marcos Cuch, a parceria com o clube de motociclistas, que antes era um projeto, se tornou realidade. “Temos como lema Servir Juntos Como Deve Ser e nossos princípios se assemelham aos princípios do Descendentes do Erro MC. Tê-lo como parceiro e núcleo do nosso Clube é motivo de honra para nós. Este será o primeiro dos vários eventos que realizaremos juntos para ajudar a quem precisa”, observou.

A entrada para o evento custará R$ 10,00 ou dois quilos de alimentos não perecíveis.

APOIOS – O Rock For Life terá na locução Chris Possetti e contará com o patrocínio do HOJE, Supermercados X, Barbearia Descendentes do Erro, Aquaguaru, Clube da Carne Steakhouse, Ecosafety, Portal Solar, Linksoldas, Ventura Seguros, Isis 360 Tecnologia em Gestão Empresarial e Lux Soluções Jurídicas.

Serviço

1º Rock For Life

www.rockforlife.com.br

Dia 26 de agosto de 2023

Das 19h às 3h

Rua Lions, 108, Vila Rio

Venda de ingressos e camisetas:

Rua Cônego Valadão, 536, Gopoúva