Festival de Música e Festa da Carpição marcam a abertura das comemorações de Nossa Senhora de Bonsucesso em Guarulhos

Poesia e devoção marcam a realização do Festival de Música no próximo sábado (5), a partir das 19h, no Santuário de Nossa Senhora do Bonsucesso. O evento antecede a Festa da Carpição, tradição que integra as comemorações da 282ª Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso e que acontece na primeira segunda-feira do mês de agosto, no dia 7, às 7h30, seguida de missas na paróquia às 8h, 10h, 14h30 e 19h30.

A 282ª Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso acontece nos dias 26 e 27 de agosto, sábado, a partir das 9h, e domingo, a partir das 8h, com programação de atividades sacro-artísticas.

Festival de Música e Festa da Carpição

Durante o Festival de Música os devotos festejam ao som de cantigas de moda de viola, ouvem e declamam poemas, assistem à bênção do mastro e participam de musical em louvor a Nossa Senhora.

Já na Festa da Carpição, além do hasteamento do mastro, os devotos mantêm vivo o hábito de carpir o mato em torno da capela, ato que construiu toda a história da região e demonstra a profunda relação das pessoas com a terra.

Carreata

A Diocese de Guarulhos promove carreata no dia 13 de agosto, domingo, a partir das 10h, levando a imagem da santa padroeira por algumas das principais vias de Bonsucesso. Durante o trajeto os devotos se deslocam do santuário e passam pelas avenidas Paschoal Thomeu, Armando Bei, Chiyo Yamamoto, Presidente Dutra e Papa João Paulo I. A carreata retorna ao santuário pela avenida Doutor Artur Marcondes Siqueira.

Motorromaria

A programação da 282ª Festa em Louvor a Nossa Senhora de Bonsucesso conta também com uma motorromaria no dia 20 de agosto, domingo, a partir das 10h, com a participação de integrantes de motoclubes da cidade.

A partir das 9h os motociclistas se reúnem em frente à sede do Naja Moto Clube, entidade que organiza a motorromaria e que fica na rua Padre Cláudio Arenal, 600, Vila Fátima. A saída está prevista para as 10h, sentido Santuário de Nossa Senhora de Bonsucesso, local onde eles participam de missa com a bênção dos capacetes.

No trajeto até Bonsucesso a imagem da santa segue pelas avenidas Monteiro Lobato, João Veloso da Silva e Papa João Paulo I, no Jardim Presidente Dutra, um percurso total de mais de uma hora, com previsão de chegada às 11h no santuário.

22ª Romaria a Nossa Senhora de Bonsucesso

Um clima de louvor e alegria envolve os participantes da 22ª Romaria a Nossa Senhora de Bonsucesso, procissão sacro-artística que acontece no dia 26 de agosto, sábado, a partir das 9h. Os romeiros se concentram em frente à Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na rua N3, no Inocoop, e a saída está prevista para as 10h.

Idealizada pelo poeta cordelista Bosco Maciel, a romaria conta com canções religiosas em louvor à padroeira. Os artistas e o público em geral também dançam e cantam durante todo o cortejo, recitam poesias e fazem performances teatrais, sempre ao som de músicas folclóricas.

A 282ª Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a permanência e a continuidade das tradições culturais e imateriais na cidade. Para conhecer a programação completa da festa acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/festabonsucesso.

O Santuário de Nossa Senhora do Bonsucesso fica na rua Dona Catharina Maria de Jesus, 109, Bonsucesso.