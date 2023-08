Guarucoop comemora 38 anos

Fundada em 5 de agosto de 1985, a Guarucoop, Cooperativa Mista de Transporte dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos, tem alcançado grande expressão no segmento tanto no Brasil, como no exterior.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao longo de todos esses anos, destaque-se a modernização do aeroporto, grandes crises econômicas, a unificação das duas cooperativas de táxis que existiam no aeroporto (Cop Cab e Guarucoop), a chegada dos aplicativos e sobretudo a pandemia da covid-19, a Guarucoop tem se mantido firme e superado todos os obstáculos.

Com mais de 1.370 taxistas e 116 funcionários diretos ela se orgulha da contribuição que recebe da chamada família Guarucoop, para superar todos os obstáculos e continuar nesse caminho com solidez e crescimento. Importante cartão de visita da cidade, uma vez que é a primeira empresa guarulhense que, especialmente o estrangeiro tem contato ao chegar no Brasil, ela sempre primou pela qualidade do serviço que presta e contribuiu com uma imagem positiva da nossa cidade.

Presidente há cinco anos, dois mandatos consecutivos, Waldir Almeida da Silva diz que o mais importante ao longo de todo esse tempo são as pessoas, pois sem elas nada é possível em especial em um nível de excelência, que foi o que a Guarucoop sempre primou.