Mulher morre após ser agredida com golpes de chave de fenda pelo ex-companheiro

Deylilane Alves Santos Conceição foi assassinada com golpes de chave de fenda no momento em que deixava o filho na escola. O criminoso, Gedeon da Conceição, 37, é ex-companheiro da vítima e foi preso. Segundo a Polícia Civil ele possui mandado de prisão em aberta por descumprimento de medidas protetivas e já havia sido preso três vezes. Ao longo do relacionamento abusivo, a mulher chegou a ser esfaqueada na barriga. Ela estava grávida do segundo filho do casal e acabou perdendo o bebê. Em uma outra ocasião, um vizinho precisou invadir a residência da família para impedir que o homem matasse a companheira. Segundo registros policiais, as agressões sempre aconteciam em frente ao filho mais velho do casal, uma criança que hoje está com 10 anos. À polícia Deylilane disse que por diversas vezes tentou fugir de Gedeon, mas ele a perseguia e a impedia de colocar fim ao casamento.

