‘Você beija muito bem’, disse padre a jovem que o acusa de abuso sexual

O padre Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos, preso em 24 de julho suspeito de ter abusado sexualmente de duas crianças, foi acusado por mais uma pessoa. Um jovem, com 20 anos, diz ter sido vítima do sacerdote quando tinha 11 anos.

Segundo informação do jornal O Globo, os abusos aconteceram no Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a vítima, os contatos íntimos entre os dois ocorriam dentro do seminário, em especial, no banheiro e nas escadas do edifício. “Em 2017, quando entrei no seminário, mantivemos a amizade. Eu tinha 14 anos e estava me descobrindo sexualmente. Acabamos nos aproximando e conversamos sobre sexo. Algumas fotos íntimas foram trocadas”, disse ao jornal.

Em uma das mensagens, o jovem escreveu: “Beijo mal, aos poucos vou aprender”. A resposta do sacerdote foi: “Você está de brincadeira… você beija muito bem s2”. “Queria ter pegado no seu pênis. Amei a experiência”, contou o jovem ao padre Ramom. “Também gostei muito. Fica para a próxima”, respondeu o religioso.