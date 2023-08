Criminoso são presos em flagrante roubando um bar no Taboão

Na noite desta sexta-feira (04), a equipe do 15°BAEP Batalhão de Ações Especiais de Polícia, prenderam em flagrante uma dupla que assaltava um bar no bairro Taboão.

A equipe estava em patrulhamento e se deparou com uma motocicleta parada em frente a um bar com sinais de alteração na placa, o bar estava com as portas abaixadas, porém com as luzes internas acesas e movimento no local.

Ao se aproximarem da porta do estabelecimento, dois criminosos saíram e foram abordados de imediato. As vítimas que estavam dentro do local informaram que haviam sido assaltadas pela dupla.

Foi localizado com um dos criminosos um revólver calibre 38, municiado com cinco munições intactas e com o outro uma mochila com os objetos subtraídos das vítimas. O caso foi apresentado no 7° Distrito Policial.