‘Brincadeira do copo’: 36 crianças vão parar no hospital após o jogo

Um grupo de 36 alunos de uma escola precisaram ser levadas ao hospital após participarem de um jogo com o tabuleiro Ouija, que permite uma “comunicação com espíritos”. De acordo com os relatos, as crianças foram internadas com sintomas como perda de visão temporária, desmaios, crises de ansiedade e convulsões.

O diretor da instituição, com medo, disse ter borrifado água benta em cada um deles. “É um fenômeno muito incomum o que aconteceu. Uma menina começou a se debater e os outros agarraram para que ela não se machucasse. Em seguida outra começou a ter os mesmos sintomas”, relatou. Os menores foram submetidos a exames e liberados para casa. O caso aconteceu em Timbiquí, na Colômbia.

O jogo

O tabuleiro, formado por letras do alfabeto, números de 0 a 9 e as palavras “sim”, “não” e “adeus”, promete a comunicação com espíritos. Os participantes colocam a mão no ponteiro de madeira e pede para que eles respondam a perguntas e o ponteiro então se mexe para soletrar as respostas.