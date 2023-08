Família é mantida como refém durante roubo de carga em Cumbica

A Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira (7) após receber uma denúncia sobre um possível roubo de caminhão, que carregava uma carga avaliada em R$3milhões em Cumbica.

Ao abordarem o veículo com as características dadas, a polícia encontrou um homem, dono do automóvel e junto dele, sua esposa e seu filho que estavam sendo mantidos reféns dois criminosos durante o roubo do automóvel e das cargas que tinham dentro.



Os dois homens responsáveis pelo roubo, foram encontrados com um bloqueador de sinal e uma arma de fogo. Os mesmos tentaram fugir mas conseguiram ser detidos a tempo.



Ao lado de fora, haviam outros dois individuos, que na abordagem fugiram do local com uma HB20, mas durante a fuga colidiram o carro com outro veículo na rodovia Presidente Dutra, próximo ao Jardim São Manoel. Os homens deixaram o carro no local e terminaram a fuga á pé.

Um deles foi encontrado dentro de uma tubulação de esgoto e o outro ainda está foragido. O caso foi apresentado no 4ºDP de Guarulhos