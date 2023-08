GCM prende homem por furto de energia da rede pública e apreende trailer irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por furto de energia da rede pública e apreendeu um trailer com ligação clandestina de energia na noite de sexta-feira (4), em uma operação de apoio aos agentes de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido ao 4º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia no local. Após as constatações, foi lavrado boletim de ocorrência por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal, por subtrair para si coisa alheia, no caso, a energia elétrica pela ligação clandestina que não passou por relógio medidor.

O autor pagou a fiança arbitrada pela autoridade, mas responderá pelo delito.