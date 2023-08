Urso escapa de gaiola, fica preso dentro de avião e tumultua voo

Um urso escapou da gaiola e acabou ficando preso no compartimento de carga de um avião. A fuga foi descoberta minutos antes da aeronave decolar, fazendo com que ficasse parada no meio da pista atrasando o voo. No vídeo, gravado por um funcionário, é possível ver ainda que o animal ganha carinho na cabeça, em uma tentativa de acalmá-lo.

A companhia aérea responsável pelo voo comunicou não ser responsável pela fuga do animal, dizendo que todos os procedimentos obrigatórios para transportar o urso foram realizados, seguindo as normas da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

O animal foi sedado e retirado do avião. “Depois de verificar o avião e certificar-se de que não há danos neste incidente, o voo decolou”, escreveu a Iraqi Airways. O caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Dubai, em um voo entre Dubai e Bagda.