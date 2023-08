Conheça histórias de dedicação e amor pela profissão entre pais e filhos no transporte público de Guarulhos

No segmento de transporte de passageiros há muitos filhos seguindo os passos de seus pais em diferentes atividades nas empresas do setor. Em Guarulhos não é raro encontrar histórias que ilustrem esse cenário.

Segundo Márcio Pacheco, diretor executivo da Guarupass, entidade que administra o transporte urbano de passageiros na cidade, a presença de pais e filhos trabalhando numa mesma empresa não só é bem aceita, mas também incentivada pelas concessionárias do município. “Quando um pai indica um filho para um cargo na mesma companhia que ele atua é uma prova do carinho e satisfação do profissional pelo local de trabalho. As organizações se beneficiam com a qualidade dos candidatos indicados e com a estabilidade em seu quadro profissional, vários indicados aos cargos constroem suas carreiras nessas companhias, pois se sentem bem, retribuindo as oportunidades recebidas com profissionalismo e dedicação”, disse.

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Guarupass apresenta alguns depoimentos de trabalhadores das empresas de ônibus de Guarulhos para contarem a sua história de sucesso.

De pai para filho

Quando entrou na Empresa de Ônibus Vila Galvão, o cobrador Francisco Martins Paixão, 62, percebeu que poderia se desenvolver profissionalmente aproveitando os programas de capacitação interna oferecidos pela concessionária. Passou por diversos cargos até chegar à área de inspetoria, onde trabalha atualmente. Ciente da importância em se construir uma carreira profissional sólida, ele resolveu indicar seu filho, Bruno, para uma vaga disponível. Contratado, o filho desempenha há quatro anos a função de operador de GPS, realizando o monitoramento remoto de todas as linhas municipais da empresa. “Estou muito feliz com o meu trabalho e saber que posso evoluir profissionalmente, assim como meu pai. Para mim é um grande privilégio poder trabalhar ao seu lado e ver o profissional respeitado que ele é. Melhor ainda é ir para casa e tê-lo como pai”, disse.

Conselhos e puxões de orelha

Para Antônio Gomes de Medeiros, 62, motorista na Viação Urbana Guarulhos ter um filho seguindo seus passos na profissão é uma realização. Mas mais do que isso, Medeiros se sente mais feliz pela pessoa que seu filho se tornou. “Um filho, um pai e um profissional maravilhoso”, destaca. O motorista acredita que o maior legado que um pai pode deixar para um filho são os valores morais e de caráter. “O espelho dos filhos são os pais. Temos que garantir que eles sejam as melhores pessoas possíveis. Até melhores do que nós mesmos”, afirmou. Marcos Antônio, seu filho, reitera a afirmação do pai e conta que seu sonho sempre foi seguir seus passos e se tornar motorista profissional. Há cinco anos na Empresa de Ônibus Vila Galvão, ele começou sua jornada profissional como auxiliar e foi galgando posições até chegar ao seu objetivo e há dois anos exerce o cargo de motorista. “Ter seu pai trabalhando junto com você é como ter seu melhor amigo como colega de trabalho. Se hoje estou onde estou é por causa dos conselhos e dos puxões de orelha que ele me deu”, conclui.

Investimento e retorno

Colega de Medeiros, o inspetor Aldeci Carneiro de Olinda tem sua filha, Beatriz, como colega de trabalho há cinco meses, atuando como jovem aprendiz na área de RH. Confiante na capacidade profissional e no talento da filha, Olinda a indicou para a vaga e ficou muito feliz com sua contratação. Ele considera fundamental a participação paterna na formação pessoal e profissional dos filhos, como um investimento de longo prazo. “Temos que criar nossos filhos com amor, carinho, dedicação e respeito porque lá na frente nós teremos o retorno de tudo isso”, diz. Além de Beatriz, ele também tem seu filho, Felipe, trabalhando na mesma empresa há um ano e quatro meses.

Iniciando sua carreira como jovem aprendiz na Viação Campo dos Ouros, Letícia Ferreira Duarte decidiu seguir os passos de seu pai, o funileiro Marcelo Pereira Duarte e se candidatar à uma vaga na empresa. Trabalhando na função há quatro meses, a jovem expressa sua gratidão e admiração pelo pai e agora também, colega de trabalho. “É gratificante ter meu pai como colega de trabalho. Para mim, o melhor presente que poderia dar para ele no Dia dos Pais é deixá-lo orgulhoso, seguindo seus passos”, disse.

Da mesma forma, Maria Eduarda Ramos Sena, também jovem aprendiz no departamento de atendimento ao cliente da Campo dos Ouros, quer seguir o exemplo de seu pai, o motorista Olavo Ramos Sena. “Espero seguir seus passos, crescendo profissionalmente. Ele é uma inspiração e pretendo ser futuramente uma inspiração para o meu irmão, assim como meu pai é para mim”, afirma.

Uma vez pai, sempre pai

O assistente de manutenção e recebimento da Viação Urbana Guarulhos, Francisco Gildervan Aires de Sousa admite que mesmo tendo a melhor relação com seus filhos, conflitos e discussões podem acontecer. Nesses casos, ele aconselha como os pais devem se comportar. “Mesmo nos momentos mais duros, sempre ter respeito, carinho e amor. Às vezes podemos discutir ou nos desentender, mas com jeitinho a gente sempre acaba se entendendo”, conta. Sousa tem seu filho Rafael trabalhando na mesma empresa que ele há um ano como assistente de monitoramento, operando as câmeras dos coletivos e monitorando possíveis ocorrências que envolvam os motoristas. Feliz por estar trabalhando próximo ao pai, se sente agradecido por tudo o que ele lhe proporcionou. “Sempre foi um pai protetor. Nunca nos deixou faltar nada. Nem sempre pôde nos dar o que queríamos, mas nunca deixou faltar o que era necessário. Não só bens materiais, mas muito carinho, atenção e amor”, afirma. Sousa, como pai orgulhoso, acrescenta com bom humor. “É uma grande satisfação ter meu filho trabalhando perto de mim. Além disso, dá para ficar de olho nele também”, finaliza.