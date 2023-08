Mutirão de negociação de dívidas da Sabesp tem unidades móveis na Região Metropolitana

Nesta semana, a Sabesp leva unidades móveis a cinco pontos da cidade de São Paulo para realização do mutirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” para negociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros e multas e possibilidade de parcelamentos dos débitos. Outras cidades da Grande São Paulo como Santo André, Guarulhos, Ribeirão Pires, Diadema e Taboão da Serra também estarão com atendimento em unidades móveis.

O objetivo da Sabesp é oferecer ao cliente a oportunidade de quitação da dívida com condições especiais, garantindo a continuidade dos serviços. A programação de atendimento das unidades móveis continuará durante todo o mutirão.

Para negociar, o responsável pelo débito deve ter em mãos um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água onde aparece o número de fornecimento do imóvel.

Além das unidades móveis, o feirão está ocorrendo em todos os postos oficiais de atendimento da Companhia: canais digitais, atendimento telefônico e agências presenciais. O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de débito, cartão de crédito (disponível nas agências móveis e em algumas agências presenciais) ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp. O objetivo é incentivar a adimplência, ajudando o cliente com a oferta de descontos especiais e condições atrativas de parcelamento. Além da quitação de débitos, os clientes podem aproveitar a oportunidade para atualizar o cadastro junto à Sabesp ou tirar dúvidas sobre outros assuntos.

O MUTIRÃO

A ação teve início no dia 31 de julho e segue até 30 de setembro. É voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, em todas as cidades operadas pela Sabesp, seja na Capital, Grande São Paulo, interior ou litoral. A expectativa é de realizar 250 mil negociações. Os clientes podem acompanhar as informações sobre o mutirão por meio das redes sociais da Companhia: Facebook – /SabespOficial; Twitter – @Sabesp; Instagram – @sabespcia.

PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS (de 7 a 11 de agosto)

SÃO PAULO

1) Av. Nagib Farah Maluf, 1500 – COHAB José Bonifácio (Estação CPTM José

Bonifácio)

Dias: 07/08 a 11/08

Horário: 8h às 17h

SANTO ANDRÉ

Av. Dom Pedro I, 4146 – Vila Guarará (terminal de ônibus Vila Luzita)

Dias: 07/08 a 11/08

Horário: das 10h às 16h

GUARULHOS

Est. do Capão Bonito, 53 – Jd. Maria de Lourdes (CIC Marcos Freire)

Dias: 11/08

Horário: das 9h às 16h

DIADEMA

R. Amélia Eugênia, 397 – Centro

Dias: 07/08 a 11/08

Horário: das 8h30 às 16h

TABOÃO DA SERRA

Estrada Kizaemon Takeuti n° 2.425, Parque São Joaquim

Dias: 07/08 a 11/08

Horário: das 9h às 15h

Para programação completa e mais informações de atendimento das unidades móveis acesse:

https://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=810