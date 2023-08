Memorial da América Latina recebe ‘Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal’

Com entrada e shows gratuitos, ele é promovido pela Art Shine e traz as três paixões brasileiras, além de uma praça de alimentação com sanduíches variados, pratos das culinárias baiana, mineira, mexicana, chilena e oriental, salgados em geral, massas, risotos, crepes, tapiocas, pizzas, sorvetes artesanais, picolés, paletas, milk shakes, donuts, pipoca, brigadeiros e outros docinhos, bolos, bombons, sucos, refrigerantes, água, chás, frapês e raspadinhas estão no cardápio, incluindo alternativas vegetarianas e veganas.

Com isso, será possível não só saborear deliciosos pasteis – tanto doces quanto salgados com os mais diversos sabores, dos tradicionais aos mais diferentes -; coxinhas salgadas, doces (preparadas com massa de batata, mandioquinha e batata doce), vegetarianas e veganas, totalizando mais de 40 opções; cervejas dos mais diversos rótulos propiciando novas experiências com a bebida mais antiga do mundo, além de ter como escolher uma volta ao mundo gastronômica. Tudo isso regado a shows grátis, com mini shopping de moda, arte e design, além de diversões para as crianças.

O Festival do Pastel, Coxinha e Cerveja Artesanal acontece na Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – Praça da Sombra, portões 2 e 5. Possui estacionamentos pagos e terceirizados, acesso pela estação Barra Funda do Metrô e bicicletário. Mais informações siga o evento nas redes sociais https://www.instagram.com/artshineeventos e https://www.facebook.com/artshineeventos

Serviço

Festival doPastel, Coxinha e Cerveja Artesanal

Data: 2 e 3 de Setembro

Horário: 11h às 21h

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Praça da Sombra | Portões 2 e 5

Entrada gratuita

Pet Friendly

Ao lado do metrô Barra Funda

Estacionamentos terceirizados e pagos