Criança de 4 anos morre após cair do 8º andar de prédio

A menina, de quatro anos, caiu da janela do banheiro, no 8º andar de um prédio no Tatuapé, enquanto tomava banho. De acordo com a mãe, a janela do cômodo era a única da casa sem proteção. A menina chegou a ser socorrida e levada ao hospital pela família, que não aguardou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu.

Á Polícia Civil, a mãe, que trabalha como corretora de imóveis, relatou que estava dando banho na criança, quando seu telefone tocou. Se tratava de um cliente, que teria ido buscar uma chave. A mulher desceu e deixou a criança brincando na água por cerca de cinco minutos, mas quando voltou, ela já não estava lá. Ela imaginou que sua filha teria se escondido, como fazia frequentemente, mas não a encontrou pela casa e pediu ajuda no prédio. A criança foi achada caída no térreo.

Investigadores foram até o apartamento e relataram que todas as janelas eram protegidas. No banheiro, o chão estava molhado e o vaso sanitário possuía pegadas na tampa e na caixa. Na parede tinha duas prateleiras de vidro, uma delas estava inclinada para frente, enquanto a outra tinha o vidro pendurado, de acordo com o relato feito pela Polícia no boletim de ocorrência.

O pai da menina prestou depoimento e afirmou que a esposa sempre cuidou bem das crianças. O caso foi registrado como morte suspeita.