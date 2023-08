Guarulhos aparece em 1º lugar em ranking de cidades mais seguras com mais de 1 milhão de habitantes

A cidade de Guarulhos mais uma vez se destacou no cenário nacional e apareceu em 1º lugar no anuário 2023 de cidades mais seguras com população acima de 1 milhão de habitantes, à frente de oito capitais. A MySide, empresa do ramo imobiliário especializada em tecnologia, elaborou o ranking a partir da análise da quantidade de mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

No anuário, que cruzou dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guarulhos ficou à frente de nove municípios: São Paulo (SP), Brasília (DF), Campinas (SP), Goiânia (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

A evolução da segurança pública de Guarulhos é fruto de uma série de esforços da atual administração. “Nos últimos anos abrimos concurso público e chamamos cerca de 110 aprovados para a Guarda Civil Municipal (GCM). Ampliamos ainda as rondas preventivas e ostensivas, que operam também com o suporte de 5 mil câmeras de vigilância pela cidade, sendo 3,7 mil nas escolas. Além disso, adquirimos viaturas, renovando a frota, e mais de 500 armamentos para equipar agentes no combate à criminalidade”, comentou o prefeito Guti.

De acordo com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, os avanços são contínuos e serão ainda mais notáveis pela população, uma vez que as forças de segurança estão cada vez mais integradas no dia a dia e em operações diversas. Ele ressalta também que a Prefeitura lançará uma série de projetos a partir de um financiamento de R$ 50 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Esse investimento prevê iniciativas como a otimização da capacidade de gestão da segurança pública do município, o fortalecimento administrativo e operacional da GCM, a implantação de um Centro de Comando e Controle Integrado, a criação do Observatório da Segurança Municipal, a modernização da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas e o aprimoramento de programas de prevenção e combate à violência e à criminalidade nas escolas, contra mulheres e jovens.

O anuário pode ser acessado no link https://myside.com.br/cidades-mais-seguras-brasil-anuario-2023.pdf.