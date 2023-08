Prefeitura publica licitação para a construção de inspetoria da GCM no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos ganhará uma inspetoria de patrulhamento na praça Prefeito Paschoal Thomeu, a IPA Centro. A área de 710 m² ampliará os serviços administrativos e operacionais na região, além de abrigar a corregedoria e os setores de psicologia e de serviço social, que atenderão os agentes e seus familiares. A licitação para a construção do prédio foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (8), página 60.

A construção não impactará negativamente o meio ambiente, uma vez que priorizará todas as medidas de proteção à natureza e evitará o corte de árvores. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Márcio Pontes, a estrutura e seus serviços trarão maior bem-estar para quem que vive, trabalha e visita a cidade. “O local é estratégico, pois oferecerá uma logística ainda mais eficiente para as demandas da área, segurança e tranquilidade dos cidadãos”, ressalta.

A abertura do processo administrativo está prevista para o dia 13 de setembro, às 9h, com o propósito de alcançar a melhor proposta de contratação de empresa especializada para a construção. O projeto será financiado com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que possui um convênio com a Prefeitura para a modernização da segurança pública e o fortalecimento da GCM de Guarulhos com base em evidências científicas e estudos minuciosos de combate à criminalidade.