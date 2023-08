Guarulhos abre quatro UBS no sábado pelo programa Saúde Agora e reforça a vacinação contra a gripe

Quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estarão abertas neste sábado (12) para atender a população para consultas, exames e vacinação, inclusive contra a gripe, que está com a cobertura vacinal baixa. As UBS São Rafael, Jardim Rosa de França, Marinópolis e Dona Luiza estarão em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora, sendo que cada uma delas está localizada em uma região de saúde diferente para contemplar os munícipes de todos os territórios.

Para atualizar a caderneta de vacinação ou manter o esquema vacinal contra a covid-19 em dia, ou ainda se imunizar contra a gripe, basta apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação ou comprovante, a depender da vacina a receber. No entanto, neste momento, a Secretaria da Saúde chama a atenção para a vacinação contra a influenza (gripe). A campanha iniciou em abril para grupos prioritários, a vacinação foi liberada para toda a população acima de seis meses em maio e, desde então, a campanha já foi prorrogada três vezes com o intuito de alcançar a meta de 90% da cobertura vacinal.

Segundo dados extraídos da plataforma Localiza SUS nesta quinta-feira (10), as crianças entre seis meses e seis anos são as menos vacinadas, com apenas 30,91% do grupo protegido, seguido de puérperas, com 35,03%, gestantes, com 39,17%, e pessoas com comorbidades, que chegam a 40,28%. Os idosos são os mais vacinados, com 55,35%. A vacina, que protege contra os principais subtipos do vírus influenza, especialmente durante o inverno, quando a circulação do vírus tende a ser mais intensa, está disponível para toda a população a partir dos seis meses.

As unidades em funcionamento também disponibilizam serviços como testes rápidos de detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos, todos sem necessidade de agendamento prévio. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau requerem agendamento, o qual pode ser realizado por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou diretamente na UBS.

Já as ações de educação deste mês acontecem em consonância com a campanha Agosto Lilás, que chama a atenção da sociedade para o fim da violência contra a mulher. Todas as UBS realizarão ações de prevenção sobre o tema, exceto a unidade Jardim Rosa de França, que dará destaque à importância do aleitamento materno. Já a UBS Dona Luiza abordará ambos os temas, além de realizar a apresentação e o chamamento para os grupos de planejamento familiar, aleitamento materno e de autoestima da unidade.

Serviço

UBS São Rafael: rua Domingos de Abreu, 216, Jardim Vila Galvão

UBS Jardim Rosa de França: rua Wilson Souza, 48, Jardim Rosa de França

UBS Marinópolis: rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana