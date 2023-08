Ex-cuidadora é presa após roubo de R$ 150 mil no dia de enterro de idosa

A cuidadora, de 40 anos, é suspeita de dar informações aos bandidos que invadiram a casa de um idoso acamado de 71 anos, em um condomínio de Alphaville. A esposa dele havia morrido e durante o enterro houve a invasão na residência.

Os criminosos chegaram em um veículo e entraram na residência alegando que estariam indo entregar um cilindro de oxigênio para a cuidadora. Do local foram levados R$ 150 mil, que estavam guardados em uma caixa.

A cuidadora foi dada como suspeita durante as investigações da Polícia Civil. Foi realizado um mandado de busca e apreensão na casa dela. Com a apreensão do celular, foram encontradas fotos do dinheiro feitas na casa da vítima. Ela foi presa temporariamente por 30 dias.