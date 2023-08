Semana da Juventude terá mutirão com 500 vagas de estágio em diversas áreas em Guarulhos

Entre as próximas terça e sexta-feira, dias 15 a 18, a Prefeitura de Guarulhos promove mais uma edição da Semana da Juventude com 500 vagas de estágio disponibilizadas. Neste ano, o evento organizado pela Subsecretaria da Juventude acontece com o tema Aprender para Empreender e terá atividades abertas ao público e restritas às pessoas dos locais visitados.

Na quarta-feira (16), jovens com idade entre 16 e 29 anos que estejam cursando o ensino médio, técnico ou superior poderão participar do mutirão de estágio em diversas áreas ofertadas por empresas parceiras. A entrega de currículos impressos ocorrerá das 12h às 17h na sede da Subsecretaria da Juventude (rua Guarulhos, 22, Gopoúva). No ato da entrega será necessário apresentar documento com foto.

A Semana da Juventude contará ainda com uma palestra do projeto Amigo Estou Aqui na terça-feira na Escola Estadual Professor Paulo Nogueira, roda de conversa com alunos do Senac Guarulhos sobre o Estatuto da Juventude na quinta-feira, além de atividades culturais na Escola Estadual Vereador Antônio de Ré na quinta-feira.