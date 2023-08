C&C Guarulhos volta com outlet especial e descontos de até 70%

A C&C Casa e Construção promove, mais uma vez, seu outlet especial com até 70% de descontos nos mais diversos produtos. O maior ‘showroom’ da região acontecerá na loja e no Centro de Distribuição (CD) de Guarulhos, localizado na rua Soldado Antônio Martins Oliveira, 57, na Vila Venditti, entre sexta-feira e domingo, das 8h às 20h.

Depois do sucesso da campanha em julho, a C&C volta, e ainda melhor, com o saldão recheado de preços imbatíveis e variedade em pisos, porcelanatos, revestimentos, louças, metais e tintas, assim como descontos em diversas categorias da loja como casa e decoração.

Só em pisos, porcelanatos e revestimentos, são mais de UM MILHÂO de metros quadrados em ofertas especialmente selecionadas para estas novas datas.

“O outlet de Guarulhos conta com nossa Central de Distribuição, que é uma das maiores do país, para trazer o ‘showroom’ especial e promover as melhores ofertas e opções de produtos de acabamento da região. Com o evento, os clientes de Guarulhos e cidades próximas vão poder aproveitar nossos preços imbatíveis”. Ou seja, é o maior showroom da região, com a maior variedade em acabamento. Junto com todas as ofertas da nossa central de distribuição, podemos dizer sem medo de errar que neste final de semana teremos praticamente o maior showroom do país”, destacam Ediraildo Alves e Wendell Silva, respectivamente o regional e o gerente geral da loja da C&C.

E mais: junto da grande ação, a marca oferece serviços especializados, como o C&C Instala, no qual o consumidor pode sair da loja já com a instalação de produtos contratados, incluindo o assentamento de pisos e revestimentos, instalação de lustres e luminárias, papel de parede, entre outros, sempre com prestadores de serviços homologados pela empresa.

Outra opção para melhor atender seus clientes é o Personalize Seu Espaço, no qual os profissionais ajudam a planejar projetos especiais de acabamento e decoração em sistemas 3D, indicando os produtos mais adequados, as melhores marcas e proporcionando mais economia.

Ou seja, serão 3 dias com oportunidades únicas de ofertas de produtos e serviços na região, para sua obra ou reforma tão sonhada.