‘Meu marido me engravida todo ano para que eu não tenha que menstruar’, diz influencer

Uma influenciadora usou as redes sociais para contar que “inventou” uma forma de evitar menstruar. Para ela o ato é terrível, por isso, prefere engravidar anualmente. A mulher, que está gravida do terceiro filho, é conhecida nas redes sociais com um canal em família, em que ela e o marido mostram como é aguardar por “um pequeno pacote de alegria”.

A declaração foi dada nas redes sociais, em um vídeo com cerca de 4,4 milhões de visualizações. Nele, ela detalhou a forma em que decidiu evitar a menstruação. “Minhas gestações são absolutamente infelizes, mas de alguma forma eu ainda prefiro estar grávida do que menstruar”, disse.

No vídeo, ela diz ainda que, em todas as gestações, aproveita do primeiro período fértil após dar a luz para engravidar novamente. A canadense afirmou que pretende ter cerca de 10 filhos, decisão apoiada pelo marido.