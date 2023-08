Expo Aflord começa neste sábado com novidades: pavilhão de exposição ganha um lindo jardim ao ar livre

Começa neste sábado (19) a tradicional feira de exposição e vendas “Expo Aflord”, realizada pela Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) na cidade de Arujá. Aexpo continua nos dias 20, 26 e 27 de agosto e 02 e 03 de setembro, na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá. Sábado e domingo funciona das 8h30 às 18 horas.

A Expo Aflord comemora sua “Boda de Pérolas – 30 anos de existência” com uma grande novidade para o público: o pavilhão de exposição ganhou um lindo jardim ao ar livre, com 1,5 mil metros quadrados, decorado com mais de 3 mil vasos de flores e plantas ornamentais, fonte de água com carpas e portal japonês (torii).

Já na parte interna da exposição, o pavilhão foi montado com mais de 10 mil vasos de flores e materiais reciclados, com cenários interativos que permitem que o visitante participe da decoração do ambiente.

Um túnel do tempo de aproximadamente 30 metros, feito com orquídeas, flores de espécies variadas, plantas ornamentais e fotos antigas, vai relembrar edições anteriores da Expo Aflord para comemorar o trigésimo aniversário do evento. E quem passar por ali e gostar do que ver, poderá tirar uma foto para recordação em uma belíssima caixa feita com 25 maços de gérberas e mais de 1100 vasos de mini kalanchoe. Um painel interativo composto por 120 vasos de suculentas também fará parte do espaço e estará disponível para fotos e/ou selfies.

Um belíssimo colar de pérolas, formado por flores de corte brancas, celebra o trigésimo ano da feira, e um coração com 250 vasos de orquídeas marca a emoção da comemoração. Segundo os organizadores, também serão usados na decoração cerca de 1500 vasos de flores e plantas ornamentais, 800 vasos de orquídeas, haverá uma área com 230 kokedamas de orquídeas variadas utilizadas em uma espaço para que os visitantes façam fotos.

Vendas de flores a preço de produtor

E quem gostar do viu no pavilhão de exposição poderá levar para casa a preços bem populares, pois as flores e plantas são comercializadas diretamente pelo produtor. No setor de vendas, há espécies disponíveis a partir de R$ 1,50, (suculentas) e orquídeas a partir de R$ 8,50, entre outras variedades com valores bem acessíveis.

Shows típicos japoneses e culinária oriental fazem parte das atrações

Os visitantes ainda terão acesso a uma ampla programação cultural e artística com shows de dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis e outros estilos, como dança do ventre, russa, country, cigana, além de um show de mágica.

E quando bater a fome, a Expo Aflord tem uma ampla praça de alimentação com pratos da culinária oriental, italiana e brasileira, além de lanches, pastel, salgados e doces em geral, bolo, doces cítricos e caseiros, sorvetes, entre outras guloseimas. No total, são mais de 30 boxes para o visitante escolher onde fazer sua refeição.

Centro de Negócios com importados, utensílios domésticos e insumos agrícolas

A Expo Aflord também tem um centro de negócios com 100 estandes onde os visitantes com uma grande infinidade de produtos, desde importados, a utensílios domésticos, insumos agrícolas, vestuário e alimentos importados.

Ingressos e estacionamento

Ingressos na bilheteria custarão R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, estudantes com carteirinha escolar, professores com comprovante de profissão e portadores de deficiência e os inscritos no CAD único da assistência social e um (uma) acompanhante. Criança com até 8 anos, acompanhada de um adulto pagante, tem acesso gratuito ao evento.

Estacionamento R$ 25,00

Quem optar pela comodidade, pode comprar os ingressos on-line no site do evento: www.expoaflord.com.br.

Outras informações telefone/whatsapp: 11 4655.4227

Serviço

Expo Aflord 2023

Dias: 19, 20, 26 e 27 de agosto e dias 02 e 03 de setembro

Horário: 8h30 às 18 horas.

Endereço: Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá

Informações: telefone/whatsapp: (11) 4655-4227.