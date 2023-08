O sábado e o domingo serão de chuva, apesar das possíveis temperaturas quentes. No sábado (19), o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, que terá períodos nublados e chuva a qualquer hora, de acordo com o Climatempo. A máxima é de 25ºC e a mínima de 15°C.

No domingo (20), o tempo permanece da mesma forma. O dia contará com sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima é de 26°C e a mínima de 14°C.