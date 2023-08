Intervenções viárias melhoram a fluidez no trânsito das avenidas Paulo Faccini e Salgado Filho

A Prefeitura de Guarulhos finalizou na madrugada desta quinta-feira (17) obras de readequação viária no cruzamento da rua Soldado Elizeu José Hipólito com a avenida Paulo Faccini. As intervenções permitirão uma melhor fluidez no trânsito.

Foram realizadas obras de drenagem no cruzamento das duas vias, com a criação de um sistema de captação de águas pluviais, bem como a supressão do sarjetão existente, que prejudicava o tráfego de veículos.

“Era uma reivindicação antiga de moradores e comerciantes, já que o sarjetão obrigava os veículos a pararem praticamente. Com a intervenção, o trânsito está mais fluido em ambos os sentidos da avenida Paulo Faccini. Sem contar que no mesmo cruzamento, por conta desse declive, quando chovia a água ficava acumulada”, explicou o secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo.

Outra importante intervenção foi realizada no cruzamento da rua Maria Tereza com a avenida Salgado Filho. No local foi executada uma readequação viária com a remoção de uma ilha que prejudicava o tráfego de veículos. Foi realizada também a implantação de rampa de acessibilidade e a readequação do canteiro central da avenida Salgado Filho.

“Em ambos os pontos a Prefeitura de Guarulhos recebia reclamações dos munícipes por conta do trânsito. As intervenções realizadas corrigem esses erros e darão mais tranquilidade aos motoristas”, completou Gersósimo.