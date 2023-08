Prefeitura nega que haverá reintegração de posse hoje no Morro do Amor

A Secretaria de Justiça, da Prefeitura de Guarulhos, negou que haverá reintegração de posse na comunidade do Morro do Amor. Segundo a pasta, não há qualquer ação do tipo definida para este mês.

A informação surgiu através de estabelecimentos comerciais e condomínios da região, temendo os protestos que aconteceram no mês passado e que interditaram o local. Escolas próximas também chegaram a avisar aos pais e cogitar a suspensão das aulas. No entanto, de acordo com a administração municipal, a notícia é falsa.

A comunidade do Morro do Amor está localizada próximo ao Carrefour e cruzamento da avenida Salgado Filho, na confluência com as avenidas Suplicy e Bartholomeu De Carlos. Uma pequena parte da área ocupada é de propriedade da Prefeitura. A maior parte é particular. O motivo da ação do Ministério Público de São Paulo é o perigo de desabamento de algumas residências situadas em área íngreme.

De acordo com a pasta, a decisão de desocupar o local não é da Prefeitura. “A administração municipal recebeu uma ordem judicial, após pedido do Ministério Público do Estado, devido aos altos riscos de vida que o Morro do Amor apresenta aos seus moradores, como incêndios e deslizamentos”.

Segundo a prefeitura, atualmente as 270 famílias do local estão sendo atendidas para a inscrição no CadÚnico, porta de entrada para o recebimento de diversos benefícios dos governos municipal, estadual e federal, além de fornecer o aluguel social de R$ 400 e dar prioridade a essas famílias na aquisição de moradias populares, quando houver.

A administração municipal mantém conversas com o Governo do Estado a fim de obter um auxílio maior às famílias do Morro do Amor.