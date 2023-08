Casal é assaltado à mão armada no Jardim Planalto

O assalto aconteceu nesta segunda-feira (21), por volta das 19h50 no Jardim Planalto, onde dois indivíduos abordaram o casal que estava na motocicleta preta.



No vídeo gravado é possível ver um dos criminosos armado, agindo com brutalidade ao tirar o capacete do homem e pedindo para que as vítimas entregassem os celulares, enquanto o outro pega o capacete da mulher.



Os dois fugiram sem deixar ninguém ferido.

