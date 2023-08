Internacional Shopping realiza corrida solidária em parceria com o Instituto Amor em Mechas

O Internacional Shopping, referência em entretenimento e serviço, localizado em Guarulhos, brilhou com um gesto de solidariedade ao sediar a emocionante corrida, em parceria com o Instituto Amor em Mechas, com o objetivo de promover o apoio mútuo e a esperança por meio da doação. O evento será aberto ao público, a fim de arrecadar fundos que serão voltados 100% à ONG. Para se inscrever, basta fazer o cadastro pelo site do Internacional Shopping.

A ação une voluntários para participar da corrida, com modalidades entre 4 km e 8 km. Os Kits serão retirados antes da corrida – que será realizada com voltas em torno do shopping. Os valores para participar são de R? 85,00 (com taxa de serviço de 8%).

O Instituto Amor em Mechas (IAM) é uma organização sem fins lucrativos com o lema de “transformar vidas”. Além disso, o intuito da corrida é motivar o espírito solidário entre pessoas, principalmente mulheres, que estejam dispostas a colaborar com a Instituição voltada àquelas que perderam seus cabelos por causa da quimioterapia ou alopecia.

O coordenador de marketing do Internacional Shopping, Renan Rodrigues, menciona que “a comunidade de Guarulhos é sempre engajada com os projetos, como na ação do Outubro Rosa também realizada no Internacional Shopping no último ano. Acreditamos que teremos um retorno positivo nessa ação tão delicada e acolhedora”, diz.

SERVIÇO: Ação Solidária

Quando: 10 de outubro.

Horário: 7h30 contando.

Onde: A saída para corrida se dará dentro do Shopping, através do estacionamento VIP.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica