Volvo C40 100% elétrico entrega luxo, tecnologia e design futurista com esportividade

Reginaldo Pupo

Um SUV “coupezado”, com design moderno, atraente, luxuoso e 100% elétrico. Os adjetivos pertencem ao Volvo C40 P8 Recharge, que já chega em sua versão 2024 com algumas mudanças significativas, especialmente em sua eletrificação. A pré-venda teve início no último dia 19 de julho. Mas falaremos da versão 2024 mais à frente.

Definitivamente, a marca abandonou seu conservadorismo, que era marcante nos anos 90 e 2000, com carros de linhas retas e sisudos, para embarcar de vez em design cada vez mais futurista. Justamente o que se vê no C40.

A versão 2023 deste crossover traz dois motores elétricos de 204cv, que totalizam, portanto, 408cv de potência e 67,3 kgfm. Como é comum nos carros elétricos, o torque é instantâneo, ou seja, pisou fundo, ele entrega toda a sua potência disponível, mesmo em movimento, o que garante, por exemplo, uma ultrapassagem mais segura. Ele faz de 0km/h a 100km/h em apenas 4,7 segundos, apesar de suas 2,5 toneladas de peso e 4,4 metros de comprimento.

Por dentro, o C40 é muito parecido com o seu irmão XC40. O grande diferencial fica do lado de fora, com seu design com pegada mais esportiva, evidenciada pelo caimento da parte traseira do teto, no estilo coupé. O ar de esportividade também se destaca com suas rodas aro 20”, tornando o carro imponente.

A parte dianteira do C40 também é bem parecida com o XC40. Um dos diferenciais é sua grade, um pouco maior e mais evidente. Por baixo do capô, claro, nada de motor. A Volvo, desde que iniciou a eletrificação de seus modelos, preferiu otimizar o espaço, oferecendo um pequeno porta-objetos, com capacidade para 35 litros. Cabem duas mochilas, por exemplo.

As lanternas, faróis e luz de neblina são full led e o DRL vem no seu tradicional desenho de “martelo de Thor”. Os faróis possuem uma tecnologia que é capaz de “desviar” o faixo de luz dos carros que vêm no sentido contrário, para não ofuscar a visão dos motoristas.

A traseira também é bastante chamativa, com as lanternas que começam do ponto onde o teto termina, percorre todo o trajeto do vidro e depois prossegue pela lateral até terminar, na posição horizontal, no porta-malas. Também em full led. O porta-malas, com 413 litros de capacidade, pode ser aberto de dentro do carro, pela chave presencial ou pelo movimento dos pés. Para fechar, além das opções descritas, também pode ser utilizado um botão localizado em sua base.

Ainda na parte externa do carro chama a atenção o teto totalmente envidraçado. Não há janelinha interna para tornar o ambiente mais escuro em dias ensolarados. Mas a marca afirma que o vidro retém cerca de 90% do calor e protege contra os raios UV. Ele é fixo e não abre como os tetos solares tradicionais.

Acabamento premium

Por dentro, o Volvo C40 P8 Recharge é um luxo só. E bem ecológico. A começar pelo fato de não emitir gases na atmosfera por ser 100% elétrico. Seu acabamento premium mescla materiais produzidos com garrafas pet e outros materiais recicláveis. Os bancos recebem um material que simula couro, mas não há nada no veículo que seja de origem animal.

Apesar de ter o teto ligeiramente curvado, o espaço interno para quem viaja no banco traseiro é relativamente bom. Mas pode comprometer o conforto de quem tem mais de 1,80m de altura. O espaço do meio é indicado para crianças, já que, mesmo sendo 100% elétrico, possui o túnel central bem elevado.

No geral, os ocupantes do banco traseiro viajam com bastante conforto. Eles ainda têm à disposição saída de ar climatizado e duas entradas para carregamento de smartphones (sistema europeu). Há ainda luzes de leitura em led com acionamento por toque e cintos de segurança de três pontos. No banco traseiro há porta-copos, que pode ser utilizado quando viajam duas pessoas, e uma redinha localizada atrás dos bancos dianteiros para guardar jornais e revistas.

À noite, o habitáculo fica ainda mais harmonioso com a iluminação destacada nas portas dianteiras e no painel, com uma decoração retroiluminada translúcida, que cria uma luminosidade suave e natural e uma sensação de contemporaneidade.

Os tapetes parcialmente reciclados em azul fiorde, que combina com a cor dos carros produzidos nesta tonalidade, são uma escolha mais sustentável, segundo a Volvo, bem como uma característica de design interior visualmente harmoniosa.

Tecnologia

A tecnologia embarcada no Volvo C40 P8 Recharge é um capítulo à parte. Ele já vem com o Google integrado, o que facilita, por exemplo, acionar o Google Maps pelo comando de voz, dizendo apenas “Ok, Google”, para pesquisar os destinos.

Após o resultado da busca, além de indicar as informações corriqueiras, como distância a ser percorrida e o tempo utilizado para chegar ao destino, ele também informa com qual percentual de bateria o condutor chegará ao destino e se haverá necessidade de recarga durante o trajeto.

Ele também indica onde há eletropostos de recarga pelo caminho. São informações cruciais principalmente para quem viaja e não pode ficar na mão. O C40 também traz o Google Play integrado, mas o sistema Android é acessado apenas por bluetooth.

Para dar a partida no Volvo C40 basta apenas sentar-se ao banco, com a chave presencial, que o carro já liga automaticamente após o acionamento do freio. Não há botão de partida, tipo start-stop.

O painel localizado atrás do volante replica o GPS da tela multimidia, facilitando, desta forma, a observação da rota sem desviar a atenção para a tela central. Por falar na tela, instalada na posição vertical, no estilo Tesla, praticamente todas as funções do carro são feitas por ela, como os ajustes de som, do ar climatizado, informações sobre a autonomia e configurações gerais.

Também é possível por meio da tela configurar as funções do sistema de permanência em faixa, o ACC (Adaptative Cruise Control), sistema que acelera e freia o carro sozinho, de acordo com a distância e a velocidade do veículo da frente. Caso não haja outro carro à frente, o ACC mantém a velocidade pré-definida pelo motorista e até aciona os freios, se necessário, entre outras configurações.

O C40 também traz seu sistema One Pedal Drive, que auxilia na regeneração das baterias. Ele é ativado quando é feita a desaceleração do carro. Ao aliviar o pedal, o carro freia automaticamente, não necessitando utilizar o pedal dos freios. Esse sistema pode ser desativado pelo condutor, caso precise.

Linha 2024

No último dia 19 de julho, a marca sueca iniciou a pré-venda do novo Volvo C40 Recharge Plus 100% elétrico. Ele chega com duas novas cores e a nova geração de powertrain Volvo. Composto por uma bateria com capacidade de 69 kWh, capaz de gerar uma autonomia de 475 km no ciclo WLTP. O modelo passa de 231 hp para 238 hp, gerando 330 NM de torque, o que garante ainda mais agilidade e conforto na direção.

O nome Plus, usado para definir as versões de entrada da marca, na linha elétrica, traz o Single Motor, que agora está localizado na parte traseira do veículo, proporcionando uma melhor dirigibilidade aos condutores. Além disso, a tração traseira oferece mais potência para o carro.

Além do novo C40 Recharge Plus, a linha 2024 do Volvo XC40 Plus também recebe as mesmas melhorias e passa a ter uma autonomia de 460 km conforme o ciclo WLTP.

Com apenas um motor, ante os dois da versão 2022/2023, C40 Plus chega mais “barato”, com o valor especial de pré-venda de R$ 314.950,00. A versão anterior, com dois motores, sai a R$ 419.950,00.